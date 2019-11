NextMind dévoile le premier dispositif portable de détection cérébrale au monde pouvant être contrôlé en temps réel uniquement par la pensée

NextMind how it works video

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Sid Kouider, fondateur et PDG de NextMind, une start-up à forte croissance du domaine des neurotechnologies, a dévoilé aujourd'hui à l'événement Slush 2019 le premier dispositif portable à détection cérébrale au monde pouvant être contrôlé en temps réel uniquement grâce à la pensée humaine. Cette technologie révolutionnaire est une interface cerveau-ordinateur non-invasive, la première du genre, qui traduit instantanément les signaux cérébraux provenant du cortex visuel de l'utilisateur en commandes numériques de n'importe quel dispositif, en temps réel.

"Cette percée technologique représente la prochaine frontière de l'interaction homme-ordinateur et nous sommes profondément touchés d'être là aujourd'hui pour présenter NextMind au monde," a déclaré M. Kouider. "Pour ceux qui disaient que la technologie non-invasive ne serait jamais capable de communiquer une intention et de mettre en oeuvre des actions dans le monde qui nous entoure, directement à partir du cerveau, c'est le moment de croire ce que vous voyez, car c'est la réalité et les possibilités sont vraiment infinies," a-t-il ajouté.

Le petit dispositif rond et léger tient à l'arrière d'une casquette ou d'un bandeau, et appuie délicatement sur la tête de l'utilisateur. Il saisit les données provenant des signaux électriques créés par l'activité des neurones de l'utilisateur dans le cortex visuel, qu'il transforme, à l'aide d'algorithmes d'apprentissage machine, en informations donnant lieu à une interaction et un contrôle plus aisés avec un ordinateur, un casque VR/AR ou n'importe quel dispositif de l'Internet des Objets.

Selon M. Kouider, un nombre limité de kits de développement NextMind seront expédiés au premier semestre 2020. Un communiqué relatif à la pré-commande du kit de développement devrait être émis en janvier. Les développeurs désireux de recevoir un préavis spécial permettant de placer une commande peuvent s'inscrire sur www.next-mind.com/waitlist.

NextMind permettra au public d'essayer son nouveau dispositif portable exceptionnel à détection cérébrale au Salon CES 2020, sur le stand 21839 LVCC, Hall Sud 1, du 7 au 10 janvier. Le 5 janvier, la presse bénéficiera d'un accès sans délai à des démonstrations personnelles, dans le cadre du CES Unveiled de Las Vegas.

A propos de NextMind

NextMind est une start-up technologique à forte croissance qui a élaboré un dispositif portable à détection cérébrale, premier de son genre, qui offre un contrôle en temps réel uniquement grâce à la pensée humaine. La technologie révolutionnaire de NextMind, basée sur des recherches scientifiques avérées, réalisées au cours des 20 dernières années, traduit les signaux cérébraux provenant du cortex visuel en commandes numériques en temps réel, permettant ainsi une interaction et un contrôle plus aisées d'ordinateurs, de casques VR/AR ou de n'importe quel autre dispositif. Pour de plus amples informations, veuillez visiter next-mind.com et suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn.

