BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat Bionorica SE, een snelgroeiende Duitse fabrikant van kruidengeneesmiddelen, multichannel Veeva CRM heeft gekozen om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de klantinteracties wereldwijd te verbeteren. Het bedrijf heeft ook Veeva OpenData in Rusland geadopteerd voor betrouwbare, volledige klantgegevens om teams in het werkveld te helpen meer gerichte interacties met zorgprofessionals (HCP’s) te leveren.

“Vroeger vertrouwden we op meerdere systemen en nu hadden we een CRM-oplossing nodig die snel kon worden geïmplementeerd en gemakkelijk te gebruiken was. Veeva CRM biedt ons een beproefde bedrijfstoepassing die we snel kunnen implementeren om efficiëntere en effectievere samenwerking met zorgverleners en apotheken te stimuleren ”, zegt Christian Kunzelmann, hoofd IT bij Bionorica. “Met Veeva CRM hebben we een compleet overzicht van alle klantcontactpunten, waardoor we wendbaarder kunnen zijn en echt klantbetrokkenheid kunnen leveren.”

