貿澤電子和格蘭今原在最新發表的Engineering Big Ideas影片中探討創新者群眾募資話題

奧勒岡州波特蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--貿澤電子公司(Mouser Electronics Inc.)和明星工程師格蘭今原(Grant Imahara)今日發表了《讓創意走進現實》(Engineering Big Ideas)系列的第三輯短片，該系列是貿澤屢獲殊榮的Empowering Innovation Together™（共求創新）計畫的一部分。如需觀看該系列的第三輯影片，請造訪https://mou.sr/EIT2019-3。

在第三輯短片中，今原與總部位於奧勒岡州波特蘭的成功的群眾募資平臺Crowd Supply總裁Josh Lifton進行會面。Crowd Supply與創作者及創業者攜手合作，他們可利用平臺的服務，向公眾募集小額捐款用於為創意提供資金。該公司還安排資深產品開發人員提供指導，擔任類似於企業孵化器的角色。

貿澤電子總裁兼執行長Glenn Smith表示：「在原型階段，創作者經常會遇到資金募集方面的困擾，以及需要面對設計瓶頸。像Crowd Supply這樣的平臺能讓設計人員獲得大量的資金和知識資源，為創新提供了以往難以獲取的途徑。」

今原補充道：「Crowd Supply不僅幫助解決資金和產品發表方面的主要常見問題，而且透過對不可或缺的資源進行共享，幫助創作者創造公平的競爭環境。」

今原和Lifton的對話探討了可用於幫助創新者最有效確定他們的創意可否進行轉化的過程和資源。在整個討論過程中，他們檢討了從概念到原型直到最終有人願意購買或進行投資的完整過程。

《讓創意走進現實》系列得到了貿澤的重要供應商Analog Devices、英特爾(Intel®)、Microchip Technology和Molex的支持。這家全球電子元件經銷商連續第五年攜手工程師格蘭今原發表《讓創意走進現實》系列，該系列探尋將創意轉化為產品的過程，同時審視從發現到設計直到最終開發的商品化之路。

自2015年以來，Empowering Innovation Together計畫一直是最受好評、最知名的電子元件教育計畫之一，重點介紹從物聯網和未來的智慧城市到機器人技術的一系列創新發展。

如需瞭解有關本輯影片及貿澤Empowering Innovation Together所有系列短片的更多資訊，請造訪www.mouser.com/empowering-innovation，並在Facebook和Twitter上掌握貿澤的最新動態。

關於貿澤電子

波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)旗下公司貿澤電子是一流的授權半導體和電子元件經銷商，專門致力於向電子設計工程師和採購商快速推廣其製造合作夥伴的新產品。全球經銷商網站Mouser.com有多種語言和幣別可供選擇，提供來自逾800家生產商的500多萬種產品。貿澤透過全球27個支援網點提供一流的客戶服務，並透過位於德州達拉斯南部的75萬平方英尺的先進倉庫向全球223個國家/地區的逾63萬家客戶出貨。更多資訊，敬請瀏覽www.mouser.com。

關於格蘭今原

工程界大名鼎鼎的格蘭今原擅於將自己的工程專業知識與成功的影視事業相結合。除了在《流言終結者》(MythBusters)和《機器人大戰》(BattleBots)中扮演角色之外，今原還參與了眾多知名機器人的製作，包括《星際大戰》(Star Wars)中的R2-D2、《克雷格弗格森深夜秀》(The Late Late Show with Craig Ferguson)中會講話的骷髏機器人副手Geoff Peterson，以及勁量兔子(Energizer Bunny)。

商標

Mouser和Mouser Electronics是貿澤電子公司的註冊商標。Intel是英特爾公司在美國和其他國家的註冊商標。本新聞稿中提及的所有其他產品、標誌和公司名稱可能均為其各自所有者的商標。

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