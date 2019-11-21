贸泽电子和格兰特·今原在最新发布的“Engineering Big Ideas”视频中探讨创新者众筹话题

俄勒冈州波特兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--贸泽电子公司(Mouser Electronics Inc.)和明星工程师格兰特·今原(Grant Imahara)今日发布了“让创意走进现实”(Engineering Big Ideas)系列的第三辑短片，该系列是贸泽屡获殊荣的Empowering Innovation Together™（共求创新）计划的一部分。如需观看该系列的第三辑视频，请访问https://mou.sr/EIT2019-3。

在第三辑短片中，今原与总部位于俄勒冈州波特兰的成功的众筹平台Crowd Supply总裁Josh Lifton进行会面。Crowd Supply与创作者及创业者携手合作，他们可利用平台的服务，向公众募集小额捐款用于为创意提供资金。该公司还安排资深产品开发人员提供指导，担任类似于企业孵化器的角色。

贸泽电子总裁兼首席执行官Glenn Smith表示：“在原型阶段，创作者经常会遇到资金筹集方面的困扰，以及需要面对设计瓶颈。像Crowd Supply这样的平台能让设计人员获得大量的资金和知识资源，为创新提供了以往难以获取的途径。”

今原补充道：“Crowd Supply不仅帮助解决资金和产品发布方面的主要常见问题，而且通过对必不可少的资源进行共享，帮助创作者创造公平的竞争环境。”

今原和Lifton的对话探讨了可用于帮助创新者最有效确定他们的创意可否进行转化的过程和资源。在整个讨论过程中，他们检讨了从概念到原型直至最终有人愿意购买或进行投资的全过程。

“让创意走进现实”系列得到了贸泽的重要供应商Analog Devices、英特尔(Intel®)、Microchip Technology和Molex的支持。这家全球电子元件分销商连续第五年携手工程师格兰特·今原发布“让创意走进现实”系列，该系列探寻将创意转化为产品的过程，同时审视从发现到设计直至最终开发的商业化之路。

自2015年以来，Empowering Innovation Together计划一直是最受好评、最知名的电子元器件教育计划之一，重点介绍从物联网和未来的智慧城市到机器人技术的一系列创新发展。

如需了解有关本辑视频及贸泽Empowering Innovation Together所有系列短片的更多信息，请访问www.mouser.com/empowering-innovation，并在Facebook和Twitter上关注贸泽。

关于贸泽电子

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)旗下公司贸泽电子是一流的授权半导体和电子元件分销商，专门致力于向电子设计工程师和采购商快速推广其制造合作伙伴的新产品。全球分销商网站Mouser.com有多种语言和币种可选，提供来自逾800家生产商的500多万种产品。贸泽通过全球27个支持网点提供一流的客户服务，并通过位于德州达拉斯南部的75万平方英尺的先进仓库向全球223个国家/地区的逾63万家客户出货。更多信息，敬请浏览www.mouser.com。

关于格兰特·今原

工程界大名鼎鼎的格兰特·今原擅于将自己的工程专业知识与成功的影视事业相结合。除了在《流言终结者》(MythBusters)和《机器人大战》(BattleBots)中扮演角色之外，今原还参与了众多知名机器人的制作，包括《星球大战》(Star Wars)中的R2-D2、《克雷格弗格森深度晚间秀》(The Late Late Show with Craig Ferguson)中会讲话的骷髅机器人副手Geoff Peterson，以及劲量兔子(Energizer Bunny)。

商标

Mouser和Mouser Electronics是贸泽电子公司的注册商标。Intel是英特尔公司在美国和其他国家的注册商标。本新闻稿中提及的所有其他产品、标识和公司名称可能均为其各自所有者的商标。

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