Le nouveau fournisseur OTT espagnol Plataforma Multimedia de Operadores choisit Verimatrix pour une protection optimale de son offre de streaming vidéo

Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, annonce ce jour que la société Plataforma Multimedia de Operadores a rejoint la liste de ses nombreux clients ayant accordé leur confiance au multi-DRM de Verimatrix. Le fournisseur espagnol de vidéo OTT a choisi cette solution pour assurer la sécurisation intégrale de son tout nouveau service OTT multi-écrans.

Plataforma Multimedia de Operadores, récemment créée par les acteurs principaux de l'industrie historique du câble en Espagne, propose une plate-forme de télévision purement basée sur OTT et distribuée via des terminaux Android, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et smart TV. Bénéficiant du soutien de Mirada et d'Anevia, partenaires de Verimatrix, la plate-forme propose une expérience vidéo innovante ainsi que des outils uniques pour la recherche de contenu, des recommandations personnelles, le transfert de session, le DVR cloud et bien plus.

“Nous avons développé notre plate-forme pour offrir aux téléspectateurs espagnols une offre vidéo payante intégrale, flexible, fiable et à la pointe de la technologie, et nous avons adopté la même approche en matière de sécurité”, explique Jose Carrillo, CTO de Plataforma Multimedia de Operadores. “En plus d'une reconnaissance significative du marché en tant que fournisseur leader de sécurité de contenu, Verimatrix a proposé une offre multi-DRM à la fois flexible et fiable avec un système de sécurité qui peut être intégré simplement.”

“Plataforma Multimedia de Operadores combine ses forces de manière unique afin d’élargir son offre aux téléspectateurs espagnols tout en garantissant une sécurité de pointe,” a déclaré Steve Oetegenn, COO de Verimatrix. “Plataforma Multimedia de Operadores a sélectionné Verimatrix parce que nous avons démontré notre capacité à aider les entreprises OTT à optimiser la manière dont elles protègent les droits de contenu et la sécurisation des revenus qu’il génère. Notre capacité à faciliter l'approbation des studios pour la distribution du contenu a permis à notre proposition de se distinguer encore davantage.”

S'appuyant sur le Video Content Authority System de Verimatrix (VCAS) et les produits et services d'analyse, Verimatrix offre une solution complète, multi-écran et multi-DRM pour la sécurité des contenus premium et de sa monétisation. Pour en savoir plus, visitez www.verimatrix.com/solutions/multi-drm

A propos de Plataforma Multimedia de Operadores

Les membres de ce partenariat stratégique sont PTV Telecom (société de télécommunications ayant plus de 30 ans d'histoire et fortement implantée dans le sud de l'Espagne), Opencable (opérateur grossiste de télécommunications avec plus de 60 opérateurs locaux ayant une expérience de plus de 25 ans dans le secteur TV), ACUTEL (Association of Local Telecommunications Operators of Andalusia) et AOTEC (Association Nationale des opérateurs des télécommunications et services Internet).

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les appareils, services applications et communications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.