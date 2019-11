Innodisk et Microsoft annoncent une alliance stratégique promouvant une nouvelle norme hors bande pour la gestion sécurisée des appareils AIoT

Innodisk is announcing the strategic partnership with Microsoft and push out of band management to AIoT edge devices. (Photo: Business Wire)

TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--Innodisk accueille des partenaires médiatiques et industriels à l'occasion d'un événement exclusif à Taipei, dont l'objectif est de définir une nouvelle norme de stockage et de gestion des appareils AIoT. Randy Chien, président d'Innodisk, sera accompagné de Shirley Strachan, directrice générale pour la région APAC de Microsoft, en charge de l'expérience des dispositifs IoT. Ensemble, ils annonceront le partenariat stratégique des deux entreprises. L'événement sera également suivi par certains des principaux acteurs du secteur, à savoir SuperMicro, DFI, Avalue, et IEI, qui expliqueront comment leurs produits peuvent s'intégrer à la nouvelle solution d'Innodisk et de Microsoft.

Première SSD au monde avec Azure Sphere intégré

Avec la nouvelle SSD InnoAGE™ dotée du microcontrôleur Azure Sphere de Microsoft, Innodisk lance un dispositif flash innovant avec une connectivité hors bande indépendante. Le microcontrôleur (MCU) compact de Microsoft garantit la connexion au nuage et bénéficie de solides mesures de sécurité pour protéger les données et l'accès des utilisateurs. L'expertise d'Innodisk en matière de hardware et de firmware renforce la sécurité en périphérie grâce à diverses options d'encodage et de suppression des données.

Principal frein au déploiement de l'IoT

Une fois l'infrastructure numérique installée, les intégrateurs de systèmes IoT doivent en moyenne couvrir 80% de frais initiaux supplémentaires pour les opérations ultérieures de maintenance et de gestion. Cette somme importante provient en grande partie de la durée d'indisponibilité et des coûts dérivés. Les appareils IoT peuvent être gérés et surveillés à distance, mais si une panne survient, il ne reste plus qu'à envoyer un technicien pour réparer physiquement le système et le relancer, ce qui génère des coûts supplémentaires de maintenance et augmente la durée d'indisponibilité.

Maintenance, comment sortir de l'impasse

La connexion hors bande permet de résoudre ce problème en ajoutant un chemin d'accès séparé au système. La SSD InnoAGE se connecte via des solutions de bande standard, mais offre également une connectivité hors bande via Ethernet ou Wifi. Ceci signifie que la SSD est entièrement capable d'exécuter une récupération système si le système d'exploitation est inaccessible ou si le système tout entier tombe en panne, offrant ainsi une méthode simple et rapide de remettre les dispositifs en état de marche sans dépendre d'une intervention physique.

Expansion des marchés AIoT

La SSD InnoAGE vise les marchés connectés émergents dans des domaines établis, comme les établissements médicaux, les usines, les transports et la surveillance. Randy Chien, président d'Innodisk, déclare: "Nous cherchons sans relâche de nouveaux moyens pour optimiser l'AIoT. C'est la raison pour laquelle chez Innodisk, nous travaillons au côté de nos partenaires pour concrétiser le déploiement de l'IA en périphérie. Microsoft est un précieux partenaire pour relever certains des plus grands défis liés à la mise en œuvre de l'IoT, à savoir une gestion efficiente des dispositifs et la réduction des périodes d'indisponibilité."

À propos d’Innodisk

Figurant au classement Forbes des 200 meilleures entreprises d'Asie avec un chiffre d'affaires de moins d'un milliard de dollars, Innodisk est un fournisseur de mémoires flash, modules DRAM et produits périphériques intégrés pour les applications industrielles et d'entreprise. Avec une clientèle satisfaite sur l'ensemble des marchés du stockage embarqué, pour l'aérospatiale et la défense, sur le nuage et bien d'autres, nous nous distinguons par notre engagement à fournir des solutions personnalisables et fiables, ainsi qu’un service inégalé.

Pour de plus amples renseignements sur Innodisk, rendez-vous sur https://www.innodisk.com

