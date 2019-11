Les Technologies FoxWise inc. et Compugen inc. annoncent un investissement stratégique de Compugen dans FoxWise

OTTAWA, Ontario & RICHMOND HILL, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Les Technologies FoxWise inc., l'une des principales sociétés de TI autochtones au Canada, et Compugen inc., fournisseur de solutions de TI basé à Richmond Hill, en Ontario, ont le plaisir d'annoncer un investissement stratégique de Compugen dans FoxWise.

Sam Damm, Fondateur et Président de FoxWise, a déclaré : « Je suis heureux d’annoncer notre partenariat stratégique avec Compugen. Au fil des ans, Compugen s'est bâtie une solide réputation en fournissant des solutions TI pratiques qui simplifient les défis et les complexités du paysage de technologies de l’information en constante évolution au Canada. En plus de fournir des solutions de classe mondiale, Compugen se concentre sur la création d’emplois et la formation. Ils ont mis à profit leurs compétences et leurs connaissances tout en célébrant une main-d'œuvre diversifiée dans les communautés du Canada. Leur responsabilité en faveur de l'engagement local, tout en développant une main-d'œuvre globale, met en évidence la synergie avec FoxWise. Je pense que ce partenariat élargira la portée de nos offres de services tout en élargissant la clientèle de Compugen ».

Selon Harry Zarek, Président et Chef de la direction de Compugen inc., « les dépenses en TI au Canada représentent près de 90 milliards de dollars par année. C'est l'un des moteurs de croissance de l'économie canadienne. Les entreprises autochtones devraient avoir davantage de possibilités de desservir un marché plus vaste avec des solutions à la fine pointe de la technologie. Cet investissement implique de travailler avec FoxWise pour soutenir leurs objectifs ambitieux en matière de service à la clientèle. Sam Damm a une vision exceptionnelle de la manière dont il souhaite que FoxWise atteigne les objectifs de développement d’une main-d’œuvre autochtone offrant des emplois de haute qualité et des solutions informatiques de premier plan à ses clients. La relation avec Compugen permettra à FoxWise d’étendre ses capacités de services au-delà du secteur public et de nouer le dialogue avec des organisations canadiennes qui s’engagent à élargir la participation des entreprises autochtones dans notre économie ».

À propos des Technologies FoxWise inc.

Fondée en 2000 et basée dans la région de la capitale nationale du Canada, FoxWise est un fournisseur de solutions et de services TI appartenant à des autochtones. FoxWise a pour objectif de fournir des services TI à tous les niveaux de gouvernement et aux communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis. En tant qu'entreprise appartenant à des autochtones, FoxWise est fière de travailler avec les communautés autochtones et les organisations du secteur public afin de constituer une main-d'œuvre locale dotée du savoir-faire technique nécessaire pour renforcer et mettre en relation ces communautés avec les opportunités et les services dont elles ont besoin pour s'épanouir.

À propos de Compugen inc.

Compugen est l'un des principaux fournisseurs de solutions TI au Canada. Ayant des bureaux partout au Canada et aux États-Unis, ils répondent aux défis TI complexes avec des solutions du monde réel d'une manière unique, centrée sur le client. "