Salesforce escolhe Esri como principal parceira geoespacial

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Hoje, na Dreamforce, a Esri, líder mundial em mapeamento e inteligência de localização, anunciou que a Salesforce escolheu a Esri como principal parceira geoespacial para o Salesforce Maps. A Salesforce usará o ArcGIS Living Atlas da Esri, o principal acervo de dados geográficos e base de mapas do mundo. Os usuários do Salesforce Maps terão acesso ao ArcGIS Online da Esri, a importante nuvem geoespacial, oferecendo às empresas a possibilidade de analisar e visualizar uma enorme quantidade de dados geográficos e demográficos.

“Os geosserviços estão se popularizando. A partir de agora, os clientes da Salesforce terão acesso a informações e modelos novos sobre os dados de seus clientes, permitindo ‘Observar coisas que outras pessoas não podem’ (See What Others Can’t) por meio da visualização geográfica, com o uso de mapas que apresentam o dinâmico Living Atlas da Esri”, destacou Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. “A integração da Salesforce com a tecnologia da Esri permitirá que organizações em todo o mundo associem os dados de seus negócios com análise geoespacial e mapeamento e obtenha vantagem competitiva.”

O Salesforce Maps oferecerá um contexto geográfico às empresas ao categorizar e entender os clientes e as necessidades comerciais. Ao usar dados demográficos, econômicos e comportamentais da Esri, as empresas podem obter percepções especiais sobre novas oportunidades de mercado.

A Esri, uma empresa de capital fechado avaliada em bilhões de dólares, fornece ferramentas a mais de 350 mil organizações de várias tipos e mercados que permitem observações detalhadas sobre seus dados geográficos e transacionais visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. Nos EUA e em todo o mundo, a Esri presta serviços a autoridades locais, regionais e estaduais. Além disso, sua tecnologia é usada pela maioria das autoridades federais, entre elas todos os departamentos executivos do governo norte-americano. Fora do setor público, seus clientes abrangem a quase todas as empresas da Fortune 1000, grande parte das prestadoras de serviços públicos e as principais faculdades e universidades. ONGs em diversas regiões do mundo também usam os serviços da Esri. Como essa nova parceria, os clientes da Salesforce poderão acessar informações estratégicas geoespaciais básicas e executar análises espaciais no ambiente Salesforce usando a tecnologia Esri.

O Salesforce Maps será lançado na Dreamforce 2019. Jeff Peters, diretor de vendas globais da Esri global, participará da Reunião de Vendas: Como a Salesforce desenvolve melhores regiões, na quinta-feira, 21 de novembro.

Saiba como a Esri ajuda as empresas a entender melhor e ativar seus dados em https://go.esri.com/see.

A Esri — líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento — oferece a mais poderosa nuvem geoespacial disponível para ajudar os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

