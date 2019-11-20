美國病理學會和臺灣臨床病理學會合作舉辦實驗室教育訓練課程

臺北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--病理學是研究和診斷疾病、同時指引病人治療的醫學領域，病理學的診療作業不斷演進，以納入新科技和作業方式，從而產生更快且更準確的實驗室檢測結果。

為了協助確保該地區實驗室專業人員持續採用最佳方法照護病人，美國病理學會(CAP)和臺灣臨床病理學會將於11月23日（週六）上午8:30至下午4點在國立臺灣大學醫學院舉辦教育訓練課程。

CAP前會長、CAP認證理事會成員Richard C. Friedberg, MD, PhD, FCAP將在該活動發表演講，他表示：「各地實驗室，無論是臺北或波士頓，都必須持續努力與不斷演進的檢測指引保持同步，以便使他們的病人獲得確診和適當的治療。」

他繼續說道：「我們將檢閱的診療作業中，例如次世代定序，其中許多是既新而且變化迅速。其他醫生倚賴病理學家來獲知最新進展，而我們挺身承擔教育和學習的重任。」

主辦者估計，將有250多位醫生和實驗室專業人員參加該課程，該課程涵蓋分子微生物學和次世代定序（這些均為超敏感檢測，可分析遺傳物質）等尖端診療作業，以及實驗室品質管理最佳實務和認證要求。

Frank Schneider, MD, FCAP在CAP擔任多項不同職務，包括任職於標準委員會和認證理事會，該理事會監督CAP檢查和認證世界各地8,000多家實驗室的計畫，以確保它們為病人提供安全、準確、優質的實驗室檢測。

Schneider博士將討論CAP和ISO 15189認證，他認為，出席者將從此次課程中獲得對品質管理技巧更全面的認識，從人員配置到不符合事項管理，再到風險管理。他同時期待發表報告者和出席者均能從此類課程中獲得曝光交流和學習經驗。

Schneider博士表示：「見證其他實驗室的作業方式可令人大開眼界，曝光交流越廣泛，所獲得的經驗越佳。與國際性組織合作有助於使自己的比較對象不限於鄰近之處，而是擴大到全世界。」

關於美國病理學會

美國病理學會(CAP)是全世界最大的專業認證病理學家組織，也是實驗室認證和熟練度測試計畫的主要提供者，在全世界扶植和宣導卓越的病理學和實驗室醫學診療作業，為病人、病理學家和大眾提供服務。欲瞭解更多資訊，請參閱CAP年報，網址cap.org。

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