殼牌新能源部署Beacon Platform以開發創新解決方案

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Beacon Platform, Inc.今天宣布，殼牌新能源（Shell New Energies，以下簡稱「殼牌」）已部署Beacon的解決方案，使用Beacon雲端開發者平臺和專有的相依關係圖(dependency graph)技術來開發全堆疊Web應用程式。

Beacon將支援殼牌的開發人員和資料科學家安全和大規模地為企業使用者和客戶加速開發、測試和部署採用Web介面的創新應用程式。Beacon Platform中的進階功能將幫助殼牌快速建置和部署創新的能源解決方案。

Beacon Platform旨在使開發人員可以輕鬆編寫、共用和發布程式碼，存取他們所需的資料，建置採用Web介面的應用程式，和執行業務支援性分析。它採用開放的體系結構和透明的原始程式碼模式，可實現傳統黑箱解決方案無法進行的大規模實驗和協作。與黑箱解決方案不同，Beacon提供的透明原始程式碼模式可以讓使用者完全控制整個軟體開發生命週期和終端使用者執行應用程式的生產環境。擁有對程式碼和底層平臺的完全存取權限，意味著客戶可以購買現成的Beacon功能，然後建置自己的內部擴充模組。

Beacon執行長Kirat Singh評論道：「我們很高興幫助推動殼牌的業務發展。我們樂於見到Beacon在商品市場的不斷發展，也很高興我們的整合化雲端、資料、分析和應用程式堆疊能夠幫助殼牌為其業務和客戶建立創新的應用程式。我們期待著加深我們的合作關係，繼續為我們的客戶增加價值。」

關於Beacon Platform, Inc.

Beacon透過賦權定量開發者團隊和業務用戶以變革金融服務業。Beacon的創立團隊由資深技術專家組成，他們曾參與了高盛(Goldman Sachs)的SecDB開發，建置了摩根大通(JP Morgan)的Athena，以及美銀美林集團(Bank of America Merrill Lynch)的Quartz。客戶可在Beacon的下一代平臺上進行企業級分析、交易、風險管理等操作。

Beacon是一個採用雲端架構的單一平臺，其目標是支援開發人員、定量分析師、資料科學家和業務使用者擴展技術和實現其業務目標。Beacon是市場上唯一向客戶提供基礎原始程式碼、開發人員平臺和基礎架構服務的供應商，它能讓客戶擁有完整的技術堆疊。

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