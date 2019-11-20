壳牌新能源部署Beacon Platform以开发创新解决方案

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Beacon Platform, Inc.今天宣布，壳牌新能源（Shell New Energies，下称“壳牌”）已部署Beacon的解决方案，使用Beacon基于云的开发者平台和专有的依赖图(dependency graph)技术来开发全栈Web应用程序。

Beacon将支持壳牌的开发人员和数据科学家安全和大规模地为企业用户和客户加速开发、测试和部署基于Web的创新应用程序。Beacon Platform中的高级功能将帮助壳牌快速构建和部署创新的能源解决方案。

Beacon Platform旨在使开发人员可以轻松编写、共享和发布代码，访问他们所需的数据，构建基于Web的应用程序，和运行业务支持性分析。它采用开放的体系结构和透明的源代码模式，可实现传统黑盒解决方案无法进行的大规模实验和协作。与黑盒解决方案不同，Beacon提供的透明源代码模式可以让用户完全控制整个软件开发生命周期和最终用户运行应用程序的生产环境。拥有对代码和底层平台的完全访问权限，意味着客户可以购买现成的Beacon功能，然后构建自己的内部扩展。

Beacon首席执行官Kirat Singh评论道：“我们很高兴帮助推动壳牌的业务发展。我们乐于见到Beacon在商品市场的不断发展，也很高兴我们的集成化云、数据、分析和应用程序栈能够帮助壳牌为其业务和客户创建创新的应用程序。我们期待着加深我们的合作关系，继续为我们的客户增加价值。”

关于Beacon Platform, Inc.

Beacon通过赋权定量开发者团队和业务用户以变革金融服务行业。Beacon的创立团队由高级技术专家组成，他们曾参与了高盛(Goldman Sachs)的SecDB开发，创建了摩根大通(JP Morgan)的Athena，以及美银美林集团(Bank of America Merrill Lynch)的Quartz。客户可在Beacon的下一代平台上进行企业级分析、交易、风险管理等操作。

Beacon是一个基于云的单一平台，其目标是支持开发人员、定量分析师、数据科学家和业务用户扩展技术和实现其业务目标。Beacon是市场上唯一向客户提供基础源代码、开发人员平台和基础架构服务的供应商，它能让客户拥有完整的技术堆栈。

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