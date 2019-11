La société de lecture par machine Causaly identifie les relations cachées dans des millions de publications biomédicales – Elle lève 5 millions de dollars lors d’un tour de financement série A mené par Pentech

From the left: Artur Saudabayev, Causaly co-founder and CTO, and Yiannis Kiachopoulos, co-founder & CEO. (Photo: Causaly)

Causaly quickly interprets and visualises cause-and-effect relationships hidden in millions of biomedical articles. (Photo: Causaly)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Causaly, la société d’IA qui apprend aux ordinateurs à lire, comprendre et interpréter des informations biomédicales, a le plaisir d’annoncer son tour de financement de série A, au cours duquel de nouveaux et anciens investisseurs ont engagé 4,8 millions de dollars. Pentech Ventures a mené le tour conjointement avec EBRD Venture Capital ; l’investisseur actuel Marathon Venture Capital y a également participé.

Chaque mois 100 000 articles biomédicaux viennent s’ajouter aux plus de 30 millions d’articles déjà publiés. Les analyser et les mettre en relation prend énormément du temps et peut s’avérer inefficace. De même de nouvelles découvertes peuvent facilement passer inaperçues. L’intelligence artificielle mise au point par Causaly pour le traitement du langage naturel lit et comprend la littérature biomédicale tout comme le font les humains, sauf que Causaly a déjà lu tout ce qui a été écrit dans le domaine de la biomédecine et peut visualiser des relations pertinentes en moins de quelques secondes. Des décisions importantes peuvent être rapidement appuyées par toutes les preuves disponibles, des revues bibliographiques qui pouvaient auparavant durer des semaines voire des mois.

Causaly collabore avec de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, comme Novartis, ainsi qu’avec des hôpitaux et des institutions académiques. La plateforme est utilisée dans le domaine R&D et dans le cadre d’activités commerciales afin de permettre une prise de décision empirique, plus rapide, de meilleure qualité et plus transparente, par ex. dans les domaines comme découverte du médicament, innocuité du médicament, essais cliniques, épidémiologie et recherche en économie de la santé et des résultats (HEOR).

« La mission de Causaly est d’aider les chercheurs, médecins et les preneurs de décision à trouver les informations essentielles qui sont cachées dans des millions de documents biomédicaux. Nous sommes convaincus que Causaly peut transformer comment les gens trouvent, visualisent et interprètent le savoir, et contribuer à résoudre les problèmes les plus complexes et systémiques relatifs à la santé humaine », explique Yiannis Kiachopoulos, cofondateur et PDG de Causaly. Le cofondateur et directeur technique Artur Saudabayev ajoute : « Nous avons mis en place une équipe exceptionnelle d’ingénieurs qui ont su traiter un certain nombre de problèmes non résolus en Compréhension du langage naturel, comme atteindre et, dans certains cas, surpasser la performance en lecture réalisée par l’humain dans le but de comprendre la causalité linguistique. Cet investissement nous aidera à avancer considérablement notre développement en technologie et à augmenter nos équipes qui sont au service de la réussite des clients. »

Marc Moens, partenaire à Pentech, affirme : « Nous sommes convaincus que Causaly met en place un produit unique qui peut interpréter un volume sans précédent d’informations complexes, et le délai raccourci pour accéder aux informations peut constituer une valeur énorme dans le secteur biomédical et au-delà. Nous sommes extrêmement ravis du potentiel de croissance de la société. »

