Total : Renouvelables et stockage d’énergie : Saft construira le plus grand système de stockage d’énergie des pays nordiques

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Saft, filiale à 100% de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) vient de remporter un contrat pour la fourniture de trois conteneurs Intensium Max 20 High Energy auprès de TuuliWatti, le développeur et opérateur éolien finlandais. Ce système de stockage d’énergie lithium-ion assurera des services de réglage de fréquence pour améliorer l’intégration au réseau électrique de l’énergie renouvelable produite par un parc éolien de 21 mégawatt (MW) situé à Viinamäki, dans le nord-ouest de la Finlande. Il permettra ainsi d’optimiser l’énergie éolienne tout en offrant la puissance nécessaire à une alimentation de secours et à un démarrage à froid.

Ce système de stockage lithium-ion, le plus grand des pays nordiques, dispose d’une capacité de stockage de 6,6 MWh et d’une puissance de 5,6 MW pour assurer le réglage de fréquence tout au long de sa durée de vie de 15 ans. Il se compose de trois conteneurs intégrés, de 2,2 MWh chacun, conçus et fabriqués sur le site de production de Saft à Bordeaux.

Selon Tommi Riski, gestionnaire de portefeuille Électricité de TuuliWatti : « TuuliWatti entend devenir le premier développeur et producteur d’énergie éolienne de la région arctique. Les conteneurs haute énergie de Saft nous aideront à atteindre cet objectif, en améliorant la compétitivité de l’énergie éolienne sur le site de Viinamäki. Ils fournissent une solution rapide dans des conditions environnementales difficiles, ainsi qu’une capacité de stockage d’énergie suffisante pour assurer la stabilité du réseau, ce qui nous permet d’ajuster instantanément la production de notre parc éolien.»

Selon Hervé Amossé, Directeur de la division ESS chez Saft : « Ce contrat est un premier succès commercial pour le nouveau système de stockage d’énergie lithium‑ion de Saft, lancé en mai 2019. L’Intensium Max 20 HE offre une capacité de stockage plus de deux fois supérieure aux précédents conteneurs Saft et affiche d’excellentes caractéristiques en matière de densité énergétique, de durée de vie et de performance. Il s’appuie sur l’expérience reconnue de Saft dans le domaine des systèmes de stockage d’énergie de puissance élevée.»

Saft a lancé le système Intensium Max 20 HE pour apporter une solution à la majorité des applications liées aux réseaux électriques, aux énergies renouvelables et aux sites industriels et commerciaux qui requièrent des solutions SSE de grande envergure, capables de supporter plusieurs cycles quotidiens avec des temps de décharge d’environ deux heures.

À propos de Saft

Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l’industrie, de la conception et du développement à la production, et de la personnalisation à la fourniture de services. Depuis maintenant 100 ans, Saft fournit à ses clients des batteries d’une durée de vie toujours plus longue, pour l’alimentation de secours et la propulsion de leurs applications critiques. Notre technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie de l’industrie et des villes intelligentes, tout en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert du Sahara. Saft est une filiale à 100 % de Total, un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.