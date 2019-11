Personalis, Inc. maakt samenwerking bekend met Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, voor het identificeren en ontwikkelen van nieuwe biomarkers voor kankerbehandelingen

MENLO PARK, Californië--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq:PSNL), een vooraanstaand bedrijf op het gebied van geavanceerde genomica voor kanker, maakte vandaag een samenwerking bekend met Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, een vooraanstaand wetenschaps- en technologiebedrijf, voor onderzoek van nieuwe responsbiomarkers en resistentiemechanismen tegen kankertherapieën. Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, zal voor klinische biomarkeridentificatie en -ontwikkeling gebruikmaken van ImmunoID NeXT™, het nieuwste kankerimmunogenomicaplatform van Personalis.

ImmunoID NeXT biedt door innovatieve assays en analytica een veelomvattend overzicht van genomica en immuunmicromilieu van elke kanker uit een enkel, beperkt tumormonster. Het platform is een end-to-end-oplossing gebouwd voor precisie-oncologiebiomarkerontdekking tot en met klinische toepassingen, waardoor gelijktijdige analyse van kankermutaties, het immuunrepertoire, neoantigenen, ontsnappingsmechanismen van de tumor, DNA-reparatiepaden, humaan leukocytenantigenen (waaronder typering, verlies van heterozygositeit en somatische mutatiedetectie), tumormutatiebelasting (TMB), microsatellietinstabiliteit (MSI), oncovirussen, immuuncheckpoints, gen-expressie, immuunsignaturen en andere geavanceerde biomarkers, mogelijk zijn.

“Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland is wereldwijde leider op het gebied van de ontwikkeling van kankerbehandelingen en we zijn zeer enthousiast over de samenwerking met hen om de volgende generatie van klinische biomarkers voor kankerbehandelingen te vinden,” aldus Richard Chen, MD, CSO van Personalis. “We zullen met Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland werken om het volgende NeXT Platform voor nieuwe biomarkeridentificatie, analyse van therapieresistentiemechanismen, patiëntenstratificatie, combinatietherapieënstrategie en veelomvattende moleculaire categorisatie van kankers op een hoger plan te brengen, om precisiebehandeling mogelijk te maken.”

Over Personalis, Inc.

Personalis, Inc. is een groeiend bedrijf in kankergenomica dat de ontwikkeling van behandelingen van de volgende generatie transformeert door het verschaffen van uitgebreide moleculaire gegevens over de kanker en immuunrespons van elke patiënt. Het NeXT Platform van het bedrijf is ontwikkeld voor aanpassing aan de complexe en zich ontwikkelende inzichten in kanker en voorziet haar biofarmaceutische klanten van informatie over alle ongeveer 20.000 menselijke genen en het immuunsysteem, op basis van een enkel weefselmonster. Het klinische laboratorium van Personalis is GxP conform en heeft een CLIA’88-certificaat en CAP-accreditatie. Bezoek voor meer informatie www.personalis.com en volg Personalis op Twitter (@PersonalisInc).

Over Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland

Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, een vooraanstaand wetenschaps- en technologiebedrijf, dat werkt voor de gezondheidszorg, biowetenschap en performance materials. Circa 56.000 werknemers werken eraan om elke dag een positief verschil te maken voor het leven van miljoenen mensen door het ontwikkelen van plezierigere en duurzamere manieren om te leven. Van geavanceerde genoombewerkingstechnologieën en het ontdekken van unieke manieren om de meest uitdagende ziekten te behandelen tot en met het intelligent maken van apparaten – het bedrijf houdt zich overal mee bezig. In 2018 genereerde Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, een omzet van € 14,8 miljard in 66 landen.

Het bedrijf heeft internationaal de wereldwijde rechten van de naam en het handelsmerk ‘Merck’. De enige uitzonderingen zijn de Verenigde Staten en Canada, waar de bedrijfssectoren van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, activiteiten uitvoeren als EMD Serono in de gezondheidszorg, MilliporeSigma in de biowetenschappen en EMD Performance Materials. Sinds de oprichting in 1668 zijn wetenschappelijk onderzoek en verantwoord ondernemerschap zeer belangrijk voor de technologische en wetenschappelijke vooruitgang van het bedrijf. Tot op de dag van vandaag blijft de familie die het bedrijf heeft opgericht de grootste aandeelhouder van het beursgenoteerde bedrijf.

