Velodyne Lidar推出市面上最先進的雷射雷達感測器Alpha Prime™

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日推出下一代雷射雷達感測器Alpha Prime™，這款感測器利用Velodyne的專利環景技術，在單一感測器中為自動駕駛業提供綜合最高性能規格。該感測器是在感知、視野和量距方面皆無與倫比的解決方案，適用於運輸、貨運和機器人等自動駕駛市場。Alpha Prime提供更高水準的功率效率，即日起可供訂購和交貨。

Alpha Prime將突破性創新成果獨特結合，有助於車輛在陌生的動態環境中前行。其一流的功能有助於改善車輛安全性，同時提供更精確的測繪。這些功能包括：

卓越的視野：360度環景感知和40度垂直視野。

在各種照明條件下均提供出色的性能，包括後向反射器和避免陽光直射。

對遠處深色物體或低反射率物體的偵測能力優異，例如輪胎、深色車輛、低反射率路面和低能見度行人。

先進的負障礙感知能力，例如感知道路上的坑窪和裂縫。

最高的解析度及強大的反射率，每秒可返回480萬個點以上，從而簡化對車輛、行人及其他障礙物的偵測和追蹤。

高解析度和雷射校準使感測器無需GPS即可輕鬆找到室外或室內車輛的位置，提供精確定位。

改善效率，可在較廣的溫度和環境範圍內延長車輛的工作時間，且無需主動冷卻。

先進的感測器間干擾抑制功能。

為合格的專案提供多供應源的汽車量產選項。

Voyage共同創辦人兼執行長Oliver Cameron表示：「Voyage已在過去三年中開發並部署由Velodyne的雷射雷達技術支援的自動駕駛汽車。我們的團隊對Alpha Prime的進步感到驚訝，而Velodyne的一系列創新也令他們留下了深刻印象。」

Velodyne Lidar科技長Anand Gopalan表示：「Alpha Prime是在推動自動駕駛車輛和機器人產業進步方面向前邁出的重要一步。憑藉其廣泛的一流功能，Alpha Prime顯著提高了實際狀況下的感測器性能。Velodyne以聆聽客戶心聲並提供創新的高性能產品而深感自豪。我們相信，Velodyne的多功能性和敏捷性能夠擴大我們在雷射雷達業務領域的領導地位，在全球為自動駕駛解決方案提供助力。」

Velodyne在北美、歐洲和亞洲提供一流的感測器技術支援。

如欲取得完整的產品規格，敬請造訪：https://velodynelidar.com/vls-128.html。

關於Velodyne Lidar

Velodyne為自動駕駛和駕駛輔助提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的組成部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新運輸方式、測繪、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛進階型Alpha Prime™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

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