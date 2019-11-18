Velodyne Lidar推出市面上最先进的激光雷达传感器Alpha Prime™

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日推出下一代激光雷达传感器Alpha Prime™，这款传感器利用Velodyne的专利环绕视图技术，在单个传感器中提供自动驾驶行业的综合最高性能规格。该传感器是在感知、视场和量程方面皆无与伦比的解决方案，适用于交通、货车运输和机器人等自动驾驶市场。Alpha Prime提供更高水平的功率效率，即日起可供订购和供应。

Alpha Prime将突破性创新成果独特结合，有助于车辆在陌生的动态环境中前行。其一流的功能有助于提高车辆安全性，同时实现更精确的映射。这些功能包括：

卓越的视场：360度环绕视图感知和40度垂直视场。

在各种照明条件下均提供出色的性能，包括后向发射入射光和避免阳光直射。

对远处深色物体或低反射率物体的检测能力优异，例如轮胎、深色车辆、低反射率路面和低能见度行人。

先进的负障碍感知能力，例如感知道路上的坑洼和裂缝。

最高的分辨率及强大的反射率，每秒可返回480万个点以上，从而简化对车辆、行人及其他障碍物的检测和跟踪。

高分辨率和激光校准使传感器无需GPS即可轻松找到室外或室内车辆的位置，可实现精确定位。

提高效率，可在较广的温度和环境范围内延长车辆的工作时间，且无需主动冷却。

先进的传感器间干扰抑制功能。

来自多供应源针对合格的项目的汽车量产选项。

Voyage联合创始人兼首席执行官Oliver Cameron表示：“Voyage已在过去三年中开发并部署由Velodyne的激光雷达技术支持的自动驾驶汽车。我们的团队对Alpha Prime的进步感到惊讶，而Velodyne的一系列创新也给他们留下了深刻印象。”

Velodyne Lidar首席技术官Anand Gopalan表示：“Alpha Prime是在推动自动驾驶车辆和机器人产业进步方面向前迈出的重要一步。借助其广泛的一流功能，Alpha Prime显著提高了现实条件下的传感器性能。Velodyne以聆听客户心声并提供创新的高性能产品而深感自豪。我们相信，Velodyne的多功能性和敏捷性能够扩大我们在激光雷达业务领域的领导地位，在全球为部署自动驾驶解决方案提供助力。”

Velodyne在北美、欧洲和亚洲提供一流的传感器技术支持。

如需获取完整的产品规格，敬请访问：https://velodynelidar.com/vls-128.html。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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