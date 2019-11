AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+” y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa+.MX”, de Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (ASV) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) permanece estable.

Las calificaciones de ASV reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones reflejan la integración de ASV dentro de Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V. (GFA) en términos de operaciones, soporte de capital, infraestructura de negocio y administración integral de riesgos. Contrarrestando estos factores positivos se encuentran los retos asociados a naturaleza de la compañía como una operación de reciente creación, así como la volatilidad inherente de los resultados netos de una nueva compañía en el segmento de vida.

ASV comenzó operaciones en 2012, concentrándose en micro-seguros de vida, vida grupo y accidentes y enfermedades. En 2013, GFA adquirió la participación mayoritaria de la compañía y obtuvo aprobación regulatoria para integrar ASV al grupo financiero. A junio de 2019, el portafolio de negocios de la compañía estaba compuesto por 99.49% vida grupo, 0.50% por accidentes y enfermedades, y el 0.01% restante por vida individual. En junio de 2019, ASV se situó en la posición 20 por primas emitidas, con una participación de mercado menor al 1% dentro del segmento de seguros de vida en México.

Durante 2018, ASV presentó un crecimiento significativo, que estuvo en línea con sus proyecciones y se adhirió las medidas adoptadas por la compañía en 2017 para mejorar su calidad de suscripción. La compañía fue capaz de mantener un costo medio de siniestralidad estable y alcanzar la suficiencia de prima. El crecimiento permitió a la compañía mitigar los gastos administrativos, generando una utilidad neta de MXN 10.8 millones.

A junio de 2019, ASV ha alcanzado el 50% de su crecimiento presupuestado y estima concluir 2019 con un índice combinado similar al de 2018. La compañía planea estabilizar el crecimiento para los próximos años.

La capitalización ajustada por riesgos de la compañía se mantiene en el nivel más fuerte, de acuerdo al Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), reflejando el soporte de capital brindado por su compañía matriz. La última contribución de capital tuvo lugar en 2017, con el fin de compensar la pérdida neta. En 2018, no hubo contribuciones de capital ni pago de dividendos; esto último, aunado a resultados netos positivos, permitió que el capital de la compañía creciera.

En el futuro, AM Best espera que ASV estabilice sus resultados y suscripción en el mediano plazo y que continúe expandiendo su red de distribución con la finalidad de obtener un mayor volumen de primas. Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la compañía es capaz de mejorar su desempeño operativo y capitalización mientras logra una mayor escala en su negocio. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si bajo la perspectiva de AM Best, el soporte brindado por GFA disminuye o si el desempeño operativo se deteriora y el capital se ve erosionado de forma significativa.

