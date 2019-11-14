2019高交會在深圳開幕，匯集全球參展商和觀眾

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--中國第一大科技展——第21屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱「2019高交會」）於11月13日在深圳會展中心開幕，並將持續到11月17日。

2019高交會以「共建活力灣區，攜手開放創新」為主題，預計將吸引3,300多家海內外參展商，以及來自100多個國家和地區的50多萬名參觀者。

今年的高交會為參觀者安排了五條重點參觀路線：粵港澳大灣區路線、5G路線、智慧製造路線、玩轉科技路線和最具投資潛力路線。活動將涵蓋高新技術產業的各個領域，包括人工智慧、智慧家居、智慧製造、物聯網、智慧駕駛、5G、折疊螢幕手機等。

2019高交會將見證規模更大、更多元的參展商隊伍。44個國家和眾多國際組織將派出代表團參加本屆展會，創下新高。

除了華為、中興、大族鐳射、深圳市華星光電技術有限公司、NTT Data等高新技術巨頭之外，寒武紀、奧比中光等一大批高價值新創企業也將在高交會期間展示各自的產品。

高交會組委會辦公室副主任蘇彥偉表示：「今年我們將匯聚3,000多家企業、200家機構、100所高校以及20多個創新中心。」

深圳市副市長王立新表示：「經過40年的發展，深圳已經成長為全國高新技術產業中心。深圳應該在粵港澳大灣區國際科技創新中心的建設中扮演關鍵角色。」

此外，在與高交會同期舉行的中國高新技術論壇期間，將舉行250多場分組論壇，邀集約70位世界知名演講嘉賓和貴賓，包括圖靈獎得主Joseph Sifakiswill、工業4.0之父Christoph Meinel博士和諾貝爾獎得主Erwin Neher。

2019高交會期間，一批重點創新專案將落戶深圳，包括由深圳市龍崗區政務服務資料管理局與鵬城實驗室共建的大數據與人工智慧聯合實驗室。

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