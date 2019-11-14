2019高交会在深圳开幕，云集全球展商和观众

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--中国科技第一展——第21届中国国际高新技术成果交易会（简称“2019高交会”）于11月13日在深圳会展中心开幕，并将持续到11月17日。

2019高交会以“共建活力湾区，携手开放创新”为主题，预计将吸引3,300多家海内外展商参展，将有来自100多个国家和地区的50多万参观者到会。

今年的高交会为参观者安排了五条重点参观路线：粤港澳大湾区路线、5G路线、智能制造路线、玩转科技路线和最具投资潜力路线。活动将覆盖高新技术产业的各个板块，包括人工智能、智能家居、智能制造、物联网、智能驾驶、5G、折叠屏手机等。

2019高交会将见证规模更大、更加多元的参展商队伍。44个国家和众多国际组织将派出代表团参加本届展会，创下新高。

除了华为、中兴、大族激光、深圳市华星光电技术有限公司、NTT Data等高新技术巨头之外，寒武纪、奥比中光等一大批高价值新创企业也将在高交会期间展示各自的产品。

高交会组委会办公室副主任苏彦伟表示：“今年我们将汇聚3,000多家企业、200家机构、100所高校以及20多个创新中心。”

深圳市副市长王立新表示：“经过40年的发展，深圳已经发展成为全国高新技术产业中心。深圳应该在粤港澳大湾区国际科技创新中心的建设中发挥关键作用。”

此外，在与高交会同期举行的中国高新技术论坛期间，将举行250多场分论坛，云集约70位世界知名演讲嘉宾和尊贵来宾，包括图灵奖得主Joseph Sifakiswill、工业4.0之父Christoph Meinel博士和诺贝尔奖得主Erwin Neher。

2019高交会期间，一批重点创新项目将落户深圳，包括由深圳市龙岗区政务服务数据管理局与鹏城实验室共建的大数据与人工智能联合实验室。

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