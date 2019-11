Começa a CHTF2019 em Shenzhen, um evento que reúne expositores e visitantes do mundo inteiro

CHTF2019 Kicks off in Shenzhen, Gathering Global Exhibitors and Visitors

CHTF2019 Kicks off in Shenzhen, Gathering Global Exhibitors and Visitors

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--Principal feira de tecnologia da China – a 21a China Hi-Tech Fair (CHTF2019) - foi aberta no Centro de Exposições e Convenções de Shenzhen em 13 de novembro e vai até 17 de novembro.

Com o tema "Invigorating the Greater Bay Area through Opening-up and Innovation" (Revitalização da área da Grande Baía através da abertura e inovação), a CHTF2019 deve atrair mais de 3.300 expositores nacionais e estrangeiros, além de mais de 500 mil visitantes de mais de 100 países e regiões.

Este ano, a CHTF organizou cinco rotas principais para os visitantes: a rota da Grande Baía, a rota 5G, a rota de fabricação inteligente, a rota de gadgets e a rota de potencial de investimento. O evento cobrirá todos os setores do setor de alta tecnologia, incluindo inteligência artificial, casa inteligente, fabricação inteligente, Internet das Coisas, direção inteligente, 5G, telefones celulares com tela dobrável etc.

A CHTF2019 deve testemunhar um aumento no número e diversidade de expositores. Quarenta e quatro países e empresas internacionais vão enviar delegações para participar no evento, estabelecendo um novo recorde.

Além de gigantes de alta tecnologia, como a Huawei, ZTE, Han's Laser, Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co Ltd e NTT Data, um grupo de empresas recém-iniciadas e com alto valor, que inclui a Cambricon e a Orbbec, também vai exibir os seus produtos durante a CHTF.

Su Yanwei, diretor adjunto do comitê organizador da CHTF, disse: “Este ano, reuniremos mais de 3.000 empresas, 200 instituições, 100 universidades e mais de 20 centros de inovação”.

Wang Lixin, vice-prefeito de Shenzhen, disse: “Com quatro décadas de desenvolvimento, Shenzhen se tornou um centro do setor de alta tecnologia da China. Shenzhen deve desempenhar um papel fundamental na construção do centro internacional de inovação em ciência e tecnologia na área da Grande Baía, que abrange Guangdong, Hong Kong e Macau”.

Além disso, durante o China Hi-Tech Forum, realizado simultaneamente com a CHTF, serão realizados mais de 250 fóruns secundários, que reunirão cerca de 70 palestrantes e convidados de renome mundial, incluindo o vencedor do Turing Award, Joseph Sifakiswill, o pai da indústria 4.0, o Dr. Christoph Meinel, e o Prêmio Nobel Erwin Neher.

Durante a CHTF 2019, um grupo dos maiores projetos de inovação será realizado em Shenzhen, incluindo o laboratório de big data e inteligência artificial construído conjuntamente pelo escritório de serviços administrativos do distrito de Shenzhen Longgang e pelo Peng Cheng Laboratory.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.