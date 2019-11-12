諾信EFD的顛覆性UltimusPlus™點膠機將製程控制提升至新的水準

羅德島東普羅維登斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--諾信(Nordson, NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界領先的精密流體點膠系統製造商諾信EFD(Nordson EFD)推出UltimusPlus，這款業界領先的氣動點膠機具有省時特性，可提高生產量，同時在生命科學、電子產品、消費品和汽車應用中提供精度高且可重複的點膠效果。

這款新型點膠機延續了諾信 EFD現有點膠機的可靠性，配備直覺的高解析度觸控式螢幕，可以十分輕鬆地快速瀏覽和設定點膠機。全面操作鎖定時間、壓力和真空設定可消除不同操作人員之間的差異性造成的不一致，從而顯著減少重複作業和不良品。

選購的條碼掃描器讓用戶能夠在無需觸摸螢幕的情況下，在多達16個點膠程式之間切換，從而加快生產速度。此功能還可用於點膠針筒的液位補償效應。

諾信EFD點膠機全球產品線經理Vladimir Konopelko表示：「UltimusPlus是市面上最先進的簡單易用型點膠機。它旨在幫助客戶因應手動和自動化生產過程中使用點膠機點涂各種組裝流體方面所面臨的獨特挑戰。」

該點膠機具有電子調壓功能，適用於點塗低黏度到高黏度流體，例如溶劑、底漆、防水塗層、膠水、油脂、潤滑脂、環氧樹脂、硅膠、密封劑、UV膠以及SolderPlus®焊錫膏等各種粘度流體，並提供高精度的點膠重複性。

乙太網路相容性簡化了UltimusPlus與智慧工廠、工業4.0、工業物聯網和機器對機器技術的整合。它使得點膠循環可由集中式PLC啟動，成為大規模嵌入式操作的一部分。

Konopelko表示：「為因應物聯網、工廠4.0及客戶對設備可靠性期望值的增加，我們的目標不僅僅是設計易於操作的點膠機， 同時還要簡化與自動化的整合，使其成為市面上最先進的點膠機。」

UltimusPlus的數位點膠日誌可自動記錄點膠參數，每次點膠循環的日期、周天和時間，以及條碼編號，用於記錄製程控制，以滿足美國食品藥品管理局(FDA)和其他醫療器材法規的要求。

其獨特的睡眠模式功能可減少功耗和壓縮機使用，從而降低全球工廠的碳排放和營運成本。

Konopelko表示：「在設計點膠機時，我們力求透過一款解決方案來化解客戶的痛點。最終，我們打造出一款十分精確、性能一流的點膠機，它對於初次使用者來說相當直覺，而對於高階應用而言也非常先進。」

如需瞭解更多資訊，請寄送電子郵件至info@nordsonefd.com，或者致電+1 401.431.7000或800.556.3484聯絡諾信EFD。

關於諾信EFD

諾信EFD為桌上型裝配流程和自動裝配線設計並製造精密流體點膠系統。EFD點膠系統使製造商每次都能夠將同等數量的接著劑、潤滑劑或其他裝配流體塗敷到每一個組件上，從而幫助眾多產業的公司增加產量、提高品質以及降低生產成本。該公司的其他流體管理能力包括用於包裝單元件和雙元件材料的針筒和卡式膠筒，以及用於在醫療、生物製藥和工業環境下控制流體流量的各種接頭、耦合器和連接器。該公司也是一家電子業點膠和印刷應用領域特種焊膏的領先配方公司。

關於諾信公司

諾信設計、製造並銷售高品質的產品和系統，用於點膠和加工接著劑、塗層、聚合物、密封劑和生物材料；以及用於管理流體、測試與檢測品質、處理表面和固化。 這些產品均以廣泛的應用專長和全球直接銷售與服務為支援基礎。我們服務於眾多耐用與非耐用消費品及技術終端市場，包括包裝、不織布、電子、醫療、器材、能 源、運輸、建築和施工，以及一般的產品裝配與塗裝。該公司創辦於1954年，總部位於俄亥俄州西湖市(Westlake)，在全球30多個國家設有營運和 支援辦事處。請造訪諾信網頁，網址為：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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