诺信EFD的颠覆性UltimusPlus™点胶机将工艺控制提升至新的水平

罗得岛东普罗维登斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--诺信(Nordson, NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界领先的精密流体点胶系统制造商诺信EFD(Nordson EFD)推出UltimusPlus，这款业界领先的气动点胶机具有省时特性，可提高生产量，同时在生命科学、电子产品、消费品和汽车应用中提供精度高且可重复的点胶效果。

这款新型点胶机延续了诺信 EFD现有点胶机的可靠性，配有直观的高分辨率触摸屏，可以十分轻松地快速浏览和设置点胶机。全面操作锁定时间、压力和真空设置可消除不同操作人员之间的差异性造成的不一致，从而显著减少返工和不良品。

可选条形码扫描仪使用户能够在无需触摸屏幕的情况下，在多达16个点胶程序之间切换，从而加快生产速度。此功能还可用于点胶针筒的液位补偿效应。

诺信EFD点胶机全球产品线经理Vladimir Konopelko表示：“UltimusPlus是市面上最先进的用户友好型点胶机。它旨在帮助客户应对手动和自动化生产过程中使用点胶机点涂各种组装流体方面所面临的独特挑战。”

该点胶机具有电子调压功能，适用于点涂低粘度到高粘度流体，例如溶剂、底漆、防水涂层、胶水、油脂、润滑脂、环氧树脂、硅胶、密封剂、UV胶以及SolderPlus®焊锡膏等各种粘度流体，并提供高精度的点胶重复性。

以太网兼容性简化了UltimusPlus与智慧工厂、工业4.0、工业物联网和机器对机器技术的整合。它使得点胶循环可由集中式PLC启动，成为大规模嵌入式操作的一部分。

Konopelko表示：“为应对物联网、工厂4.0及客户对设备可靠性期望值的增加，我们的目标不仅仅是设计易于操作的点胶机， 同时还要简化与自动化的整合，使其成为市面上最先进的点胶机。”

UltimusPlus的数字点胶日志可自动记录点胶参数，每次点胶循环的日期、周天和时间，以及条形码编号，用于记录工艺控制，以满足美国食品药品管理局(FDA)和其他医疗器械法规的要求。

其独特的睡眠模式功能可减少功耗和压缩机使用，从而降低全球工厂的碳排放和运营成本。

Konopelko表示：“在设计点胶机时，我们力求通过一款解决方案来化解客户的痛点。最终，我们打造出一款十分精确、性能一流的点胶机，它对于初次使用者来说相当直观，而对于高端应用而言也非常先进。”

如需了解更多信息，请发送电子邮件至info@nordsonefd.com，或者致电+1 401.431.7000或800.556.3484联系诺信EFD。

关于诺信EFD

诺信EFD为台式装配工艺和自动装配线设计并制造精密流体点胶系统。EFD点胶系统使制造商每次都能够将同等数量的粘合剂、润滑剂或其他装配流体涂敷到每一个部件上，从而帮助众多产业的公司增加产量、提高质量以及降低生产成本。该公司的其他流体管理能力包括用于包装单组件和双组件材料的针筒和卡式胶筒，以及用于在医疗、生物制药和工业环境下控制流体流量的各种接头、耦合器和连接器。该公司也是一家电子行业点胶和印刷应用领域特种焊膏的领先配方公司。

关于诺信公司

诺信设计、制造并销售高质量的产品和系统，用于点胶和加工粘合剂、涂层、聚合物、密封剂和生物材料；以及用于管理流体、测试与检测质量、处理表面和固化。 这些产品均以广泛的应用专长和全球直接销售与服务为支持基础。我们服务于众多耐用与非耐用消费品及技术终端市场，包括包装、无纺布、电子、医疗、器材、能 源、运输、建筑和施工，以及一般的产品装配与涂装。该公司创办于1954年，总部位于俄亥俄州韦斯特莱克(Westlake)，在全球30多个国家设有运 营和支持办事处。请造访诺信网页，网址为：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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