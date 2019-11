Dosador inovador UltimusPlus™ da Nordson EFD leva o controle de processos a outro nível

Experience game-changing usability with intuitive touchscreen control of dispensing parameters.

EAST PROVIDENCE, R.I.--(BUSINESS WIRE)--A Nordson EFD, uma empresa da Nordson (NASDAQ: NDSN), a líder mundial na fabricação de sistemas de dosagem de fluidos de alta precisão, apresenta agora o UltimusPlus — um dosador pneumático de fluidos líder de mercado, com recursos que economizam tempo e amplificam os resultados da produção, ao mesmo tempo que fornecem resultados de dosagem altamente precisos e repetíveis em aplicações dos setores de ciências médicas, eletrônica, bens de consumo e automotivo.

Este novo dosador conta com a confiabilidade dos dispensadores de fluido já existentes da Nordson EFD com uma tela sensível ao toque, intuitiva e de alta resolução, o que torna o dosador muito fácil de navegar e configurar. O bloqueio total do operador sobre as configurações de tempo, pressão e vácuo elimina as inconsistências causadas pela variabilidade de um operador a outro, criando bem menos retrabalho e rejeições.

Um scanner opcional de código de barras acelera a produção, permitindo aos usuários alternar entre até 16 programas de dosagem sem precisar tocar na tela. Esta funcionalidade também pode ser usada para compensar o efeito de esvaziamento rápido do uso de seringas.

“O UltimusPlus é o dosador de fluidos mais avançado e fácil de usar do mercado”, disse Vladimir Konopelko, Gestor global da linha de produtos de dosadores na Nordson EFD. “Nós o desenvolvemos para atender aos desafios únicos dos nossos clientes, que usam os dosadores para aplicar uma ampla gama de fluidos de montagem, tanto em processos de produção manuais, quanto automatizados”.

O dosador contém regulagem eletrônica de pressão para aplicação de fluidos de baixa a alta viscosidade, como solventes, primers, revestimentos hidrofóbicos, colas, óleos, graxas, epóxis, silicones, selantes, adesivos com proteção UV e pastas, como a pasta de soldagem SolderPlus®, com repetibilidade de aplicação a aplicação altamente precisa.

A compatibilidade com Ethernet simplifica a integração do UltimusPlus com as tecnologias Smart Factory, Industry 4.0, Industrial Internet of Things e Machine-to-Machine. Ela permite que o ciclo de dosagem seja iniciado por um PLC centralizado como parte uma operação sequencial grande.

“Com IoT, Factory 4.0 e aumento nas expectativas dos clientes sobre a iterabilidade dos equipamentos, nossa meta não era apenas desenvolver um dosador fácil de usar”, disse Konopelko. "Mas, também, simplificar a integração com a automação para torná-lo o dosador de fluidos mais avançado do mercado".

O registro digital de dosagem do UltimusPlus registra automaticamente os parâmetros de dosagem e a data e hora de cada ciclo de dosagem, além dos números do código de barras, para um controle documentado dos processos, atendendo aos requisitos regulatórios da FDA e de outros dispositivos médicos.

Sua funcionalidade única do modo de descanso reduz o consumo de energia e o uso do compressor para diminuir a pegada de carbono e os custos operacionais das fábricas ao redor do mundo.

“Ao desenvolver o dosador, nós realmente buscamos resolver os pontos críticos ao cliente com uma solução única”, disse Konopelko. "O resultado é um dosador muito preciso com o melhor desempenho da categoria e que é intuitivo para usuários de primeira viagem e avançado para aplicações de ponta".

Para mais informações, envie um e-mail à Nordson EFD: info@nordsonefd.com, ou ligue para +1 401.431.7000 ou 800.556.3484.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD desenha e fabrica sistemas precisos de dosificação de fluidos para processos em mesas e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosificação EFD ajudam as empresas de uma ampla variedade de industrias , ao aumentar a sua produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção .Outras possibilidades de dosificação de fluidos incluem seringas e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois componentes ,juntamente com uma ampla variedades de acessórios , acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de soldadura especiais para aplicações de dosificação e impressão na industria eletrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados que se utilizam para a dosificação e processamento de adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o manuseio de fluidos, as probas e inspeção de qualidade, assim como para o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens, os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países. Visite a Nordson na web em www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

