Tommy Hilfiger採用3D設計以實現宏偉的數位化藍圖

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PVH Corp. [NYSE:PVH]旗下公司Tommy Hilfiger宣佈，其位於荷蘭阿姆斯特丹總部的所有全球時裝設計團隊將引進3D設計技術。2022年春裝系列將成為第一批全面使用Tommy Hilfiger創新3D設計平臺設計的產品。這一承諾進一步鞏固了公司力求將端到端價值鏈數位化的宏偉目標。

Tommy Hilfiger全球及PVH歐洲區執行長Daniel Grieder表示：「3D設計的潛力無限，這讓我們能夠以更加永續性的方式更快滿足消費者的需求。這種技術已經成為我們產品設計中的基本工具，有可能大幅加快我們的產品上市速度，並完全取代傳統的產品攝影。2020年秋季，我們的男士商務襯衫將100%採用3D設計，且無需樣品生產；與過去設計和呈現的樣式相比，幾乎看不出區別。這便是未來。」

為了實現3D設計目標，Tommy Hilfiger已建立名為STITCH的科技孵化器，致力於將公司設計流程數位化。自2017年Tommy Hilfiger開啟3D設計之路以來，軟體工程師團隊、3D設計專家團隊和轉型專家團隊已發展出專有工具生態系統，有助於完全數位化的設計工作流程。這包括數位化面料、圖案和色彩資產庫；數位化3D呈現工具和渲染技術。將傳統設計與樣品生產流程轉變為虛擬流程有助於縮短時間，並與數位陳列室(Digital Showroom)無縫整合。

在TOMMY HILFIGER時裝系列中全面推廣3D設計技術之前，已經進行了為期兩年的目標性試行計畫，成功將3D設計平臺與Tommy Hilfiger一流的數位陳列室連結在一起。雖然數位陳列室技術已經革新了公司的出貨方式，進行中之3D設計轉型由下至上的模式將進一步擴大Tommy Hilfiger端到端價值鏈的數位化。2020年秋季，Tommy Hilfiger將推出以數位方式設計、開發和銷售的膠囊系列，包括以虛擬化身為模特兒來展示產品。利用3D設計可減少樣品、縮短時間、削減成本和永續發展，這項措施是充分發揮此一潛力的下一步行動。

在Tommy Hilfiger的全球總部，超過半數時裝部門的工作人員已經透過STITCH學院(STITCH Academy)接受3D設計的培訓和教育，該技術在20個產品組上線並將繼續增加。未來，Tommy Hilfiger所有產品團隊都將接受3D設計培訓和技能提升課程，這將成為公司的一項標準，涵蓋設計師、打樣師、服裝技術人員、產品開發人員和銷售人員。

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關於Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球最知名的頂級設計師生活風尚品牌集團之一，旗下擁有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS， 著重設計與經營高級男士西裝和運動服、女士服飾和運動服、童裝、牛仔系列服裝、內衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配飾。透過指定特許經銷商，Tommy Hilfiger提供眼鏡、手錶、香水、泳裝、襪類、小皮具、家居商品和小行李箱等種類齊全的生活風尚商品。TOMMY JEANS系列產品包括男士和女士牛仔服飾和鞋類、配飾和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品透過涵蓋TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流專賣店和百貨公司以及其他指定線上零售商和tommy.com的廣泛網路，對全球各地的消費者發售。

關於PVH Corp.

PVH為全世界最受推崇的時裝和生活時尚公司之一，已成為時尚的風向標。我們不斷為品牌注入活力，推動時尚進步。我們的代表性品牌組合包括TOMMY HILFIGER、CALVIN KLEIN、Van Heusen、IZOD、ARROW、Speedo*、Warner’s、Olga和Geoffrey Beene品牌，以及線上內衣品牌True & Co.。我們在全球銷售上述品牌和其他國內外知名自有和授權品牌的商品。PVH擁有超過3.8萬名員工，遍佈40多個國家，其年收入近97億美元。這就是PVH的力量。

*公司已從Speedo International Limited獲得Speedo品牌的北美和加勒比海地區永久授權。

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