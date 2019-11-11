Tommy Hilfiger承诺采用3D设计以实现数字化宏伟蓝图

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PVH Corp. [NYSE:PVH]旗下公司Tommy Hilfiger宣布，其位于荷兰阿姆斯特丹总部的所有全球时装设计团队将引入3D设计技术。其2022年春装系列将成为第一批全面使用Tommy Hilfiger创新3D设计平台进行设计的产品。这一承诺进一步巩固了公司力求实现端到端价值链数字化的宏伟目标。

Tommy Hilfiger全球及PVH欧洲区首席执行官Daniel Grieder表示：“3D设计的潜力是无限的，这让我们能够以更加可持续性的方式更快满足消费者的需求。这种技术已经成为我们产品设计中的基本工具，有可能大大加快我们的产品上市速度，并完全取代传统的产品摄影。2020年秋季，我们的男士商务衬衫将100%采用3D设计，且无需样品生产；与过去设计和呈现的样式相比几乎看不出区别。这便是未来。”

为了实现3D设计目标，Tommy Hilfiger建立了一个名为STITCH的科技孵化器，致力于将公司设计流程实现数字化。自2017年Tommy Hilfiger开启3D设计之路以来，软件工程师团队、3D设计专家团队和转型专家团队已培育起一个专有工具生态系统，可实现完全数字化的设计工作流程。这包括数字化面料、图案和色彩资产库；数字化3D呈现工具和渲染技术。将传统设计与样品生产流程转变为虚拟流程有助于缩短时间，并实现与数字陈列室(Digital Showroom)的无缝整合。

在TOMMY HILFIGER时装系列中全面推广3D设计技术之前，已经进行了为期两年的针对性试点，已成功将3D设计平台与Tommy Hilfiger一流的数字陈列室连接在一起。虽然数字陈列室技术已经革新了公司的出货方式，而其目前3D设计转型由下至上的模式将进一步拓展Tommy Hilfiger端到端价值链的数字化。2020年秋季，Tommy Hilfiger将推出数字化设计、开发和销售的胶囊系列，包括以虚拟化身为模特的产品。此举是借助3D设计充分挖掘潜力，实现减少样品、缩短时间、削减成本和可持续发展的新措施。

在Tommy Hilfiger的全球总部，超过半数时装部门的工作人员已经通过STITCH学院(STITCH Academy)接受了3D设计的培训和教育，该技术在20个产品组上线并将继续增加。未来，Tommy Hilfiger所有产品团队都将接受3D设计培训和技能提升课程，这将成为公司的一项标准，涵盖设计师、打样师、服装技术员、产品开发人员和销售人员。

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关于Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球最知名的高端设计师生活风尚品牌集团之一，旗下拥有品牌TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS， 着重设计与经营高级男士西装和运动装、女士服饰和运动装、童装、牛仔系列服装、内衣（包括浴袍、睡衣和家居服）、鞋履和配饰。通过指定特许经销 商，Tommy Hilfiger提供眼镜、手表、香水、泳装、袜类、小皮具、家居商品和小行李箱等品种齐全的生活风尚商品。TOMMY JEANS系列产品包括男士和女士牛仔装和鞋类、配饰和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品通过涵盖TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流专卖店和百货商店以及其他指定在线零售商和tommy.com的广泛网络面向全球各地的消费者发售。

关于PVH Corp.

作为世界最受推崇的时装和生活方式公司之一，PVH已成为时尚的风向标。我们不断为品牌注入活力，推动时尚进步。我们标志性的品牌组合包括TOMMY HILFIGER、CALVIN KLEIN、Van Heusen、IZOD、ARROW、Speedo*、Warner’s、Olga和Geoffrey Beene品牌，以及线上内衣品牌True & Co.。我们在全球范围内销售上述品牌和其他国内外知名自有和授权品牌的商品。PVH拥有超过3.8万名员工，遍布40多个国家，其年收入近97亿美元。这就是PVH的力量。

*公司已从Speedo International Limited获得Speedo品牌北美和加勒比地区的永久授权。

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