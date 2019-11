Tommy Hilfiger s’impegna a realizzare il design 3D per compiere un ambizioso viaggio di digitalizzazione

TOMMY HILFIGER Fall 2020 men’s dress shirts will be 100% 3D designed (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, società di proprietà di PVH Corp. [NYSE:PVH], annuncia che è in corso l’integrazione della tecnologia di design 3D negli strumenti utilizzati da tutti i team di design di capi di abbigliamento globale presso la sede centrale di Amsterdam. Le collezioni primaverili del 2022 saranno le prime a essere progettate per intero tramite l’innovativa piattaforma di design 3D di Tommy Hilfiger. Questo impegno è sulla scia dell’ambizioso obiettivo della società di digitalizzare la sua intera value chain.

“Il potenziale del design 3D è illimitato, consentendoci di rispondere alle esigenze dei consumatori più rapidamente e in un modo più sostenibile”, spiega Daniel Grieder, Amministratore delegato Tommy Hilfiger Global and PVH Europe. “La tecnologia è diventata uno strumento fondamentale per il design delle nostre collezioni e promette di accelerare in misura notevole il nostro ingresso nel mercato e di sostituire per intero le tecniche fotografiche tradizionali dei prodotti. Per la stagione autunnale del 2020, le camicie per abiti da uomo saranno realizzate al 100% con tecniche di design 3D e non richiederanno la produzione di nessun campione; la differenza sarà quasi indistinguibile da stili progettati e presentati nel modo tradizionale. Questo è il futuro.”

Per conseguire l’obiettivo prefissato per il design 3D, Tommy Hilfiger ha fondato un incubatore tecnologico denominato STITCH finalizzato alla digitalizzazione delle prassi di design della società. Da quando, nel 2017, Tommy Hilfiger ha iniziato il suo viaggio nel design 3D, gruppi di ingegneri informatici, esperti di design 3D e specialisti nella trasformazione hanno sviluppato un ecosistema di strumenti proprietari che rendono possibile il design completamente digitale – una libreria di colori, schemi e tessuti digitali, strumenti di presentazioni 3D digitali e tecnologia di rendering. La trasformazione delle fasi di design tradizionale e di produzione dei campioni in processi virtuali consente di ridurre i tempi di produzione e ottenere una perfetta integrazione in showroom digitali.

L’attuazione della scalabilità della tecnologia di design 3D per tutte le collezioni di TOMMY HILFIGER segue due anni di progetti pilota mirati che hanno collegato con successo la piattaforma di design 3D alla showroom digitale all’avanguardia di Tommy Hilfiger. La tecnologia della showroom digitale ha rivoluzionato i metodi di sell-in della società, ma è l’approccio bottom-up alla trasformazione in corso relativa al design 3D che espanderà ulteriormente la digitalizzazione dell’intera value chain di Tommy Hilfiger. Nella stagione autunnale del 2020, Tommy Hilfiger lancerà un’edizione limitata progettata, sviluppata e venduta attraverso canali digitali, compresi prodotti modellati su avatar virtuali. L’iniziativa rappresenta il passo successivo nella realizzazione del potenziale completo della riduzione dei tempi e del numero di campioni, del contenimento dei costi e della sostenibilità ottenibile grazie al design 3D.

I collaboratori operanti in oltre 50% delle divisioni che si occupano di capi di abbigliamento presso la sede centrale di Tommy Hilfiger hanno seguito corsi di formazione sul design 3D attraverso la STITCH Academy, con la tecnologia già attiva in 20 gruppi responsabili dei prodotti Tommy Hilfiger – e questo numero è in crescita. Nelle fasi successive, seguiranno corsi di formazione sul design 3D e mirati allo sviluppo delle loro capacità tutti i team della società – designer, modellisti, fit technician, sviluppatori di prodotto e merchandiser.

Informazioni su Tommy Hilfiger

Con un portafoglio di marchi che include TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger è uno dei gruppi per lo stile di vita più famosi nel mondo della moda di altissimo livello, ed è particolarmente attento alla creazione e commercializzazione di indumenti sportivi e capi per uomo su misura di alta qualità, collezioni e abbigliamento sportivo per donna, indumenti per giovanissimi, collezioni denim, intimo (inclusi négligé, pigiami e camicie da notte), calzature e accessori. Attraverso licenziatari scelti, Tommy Hilfiger offre prodotti complementari per lo stile di vita come occhiali, orologi, profumi, costumi da bagno, calze, piccoli oggetti in pelle, beni per la casa e valigie. La linea di prodotti TOMMY JEANS propone jeanseria e calzature per uomini e donne, accessori e profumi. Gli articoli dei marchi TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS possono essere acquistati in tutto il mondo attraverso una vasta rete di punti di vendita al dettaglio TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, empori e famosi negozi specializzati, negozi retail on-line scelti e sul sito tommy.com.

Informazioni su PVH Corp.

PVH, una delle società di moda e lifestyle più ammirate al mondo, definisce lo standard dello stile. Promuoviamo marchi che portano avanti la moda – per sempre. Nel nostro portafoglio di marchi figurano griffe iconiche quali TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga e Geoffrey Beene brands, oltre al marchio di moda intima su piattaforma digitale True & Co.. Commercializziamo una varietà di articoli sotto questi e altri marchi noti a livello nazionale e internazionale e marchi su licenza. PVH ha oltre 38.000 associati che operano in più di 40 paesi e 9,7 miliardi di dollari in entrate annuali. Questo è il potere di PVH.

