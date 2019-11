Tommy Hilfiger s’engage en faveur de la conception 3D pour réaliser son voyage ambitieux vers la numérisation

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, qui est détenue par PVH Corp. [NYSE:PVH], vient d’annoncer que la technologie de la conception 3D est intégrée parmi toutes ses équipes de designers mondiales dans son siège social d’Amsterdam, Pays-Bas. Ses collections de vêtements du printemps 2022 seront les premières à être entièrement conçues en utilisant sa plateforme de conception 3D novatrice. Cet engagement s’appuie sur son objectif ambitieux de numériser sa chaîne de valeur de bout en bout.

« Le potentiel de la conception 3D est illimitée, nous permettant de répondre plus rapidement aux besoins des consommateurs et de manière plus durable », a déclaré Daniel Grieder, PDG, Tommy Hilfiger à l’échelle mondiale et PVH Europe. « Cette technologie est devenue un outil fondamental pour concevoir nos collections et elle a le potentiel de renforcer de manière importante notre rapidité de mise sur le marché et remplacer entièrement les photographies de produits traditionnelles. Pour notre saison automne 2020, 100 % de nos chemises habillées pour hommes seront conçues en utilisant la technologie 3D et ne nécessiteront de produite des échantillons ; elles seront quasi identiques aux styles conçus et présentés de manière traditionnelle. C’est la voie de l’avenir. »

Pour réaliser son objectif en matière de conception 3D, Tommy Hilfiger a créé un incubateur technologique appelé STITCH, réservé à la numérisation des pratiques conceptuelles de la société. Depuis 2017, date à laquelle Tommy Hilfiger a entrepris son voyage vers la conception 3D, des équipes d’ingénieurs en logiciel, d’experts de la conception 3D, et de spécialistes de la transformation ont développé un écosystème d’outils exclusifs qui permet d’assurer un flux de travail conceptuel entièrement numérisé. Cela inclut une bibliothèque d’actifs numérisés en matière de tissus, de motifs et de couleurs ; des outils de présentation et une technologie de rendu 3D numérisés. Le fait de transformer les étapes de la conception traditionnelle et de la production d’échantillons en des processus virtuels permet d’obtenir des délais d’exécution plus courts et une intégration sans accrocs dans les salles d’exposition numériques.

La mise à l’échelle de la technologie de la conception 3D dans l’ensemble des collections de vêtements de TOMMY HILFIGER fait suite à deux années d’activités pilotes ciblées qui ont connecté avec succès la plateforme de conception 3D à la salle d’exposition numérisée ultra-moderne de Tommy Hilfiger. Tandis que la technologie de la salle d’exposition numérisée a révolutionné les méthodes de vente aux distributeurs de la société, l’approche ascendante de sa transformation continue vers la conception 3D élargira davantage la numérisation de sa chaîne de valeur de bout en bout. Au cours de l’automne 2020, Tommy Hilfiger lancera une collection capsule conçue, développée et vendue par voie numérique, y compris des produits calqués sur des avatars virtuels. Cette initiative est l’étape suivante qui permettra de découvrir tout le potentiel de la réduction d’échantillons, du gain de temps, des économies de coûts, et de la durabilité, en tirant profit de la conception 3D.

Les associés de plus de 50 % des divisions de vêtements basées dans le site du siège social mondial de Tommy Hilfiger ont reçu des informations et une formation sur la conception 3D administrées par l’Académie STITCH, et cette technologie est active parmi 20 groupes de produits, et la liste ne cesse d’augmenter. La règle sera désormais de former toutes les équipes de produits de Tommy Hilfiger et renforcer leurs compétences dans le domaine de la conception 3D, y compris les designers, créateurs de motifs, techniciens en ajustement, développeurs de produits et merchandisers.

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d’un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d’intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence soigneusement choisis, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

PVH, l'une des entreprises de mode et de style de vie les plus admirées au monde, établit la norme du style. Nous encourageons les marques qui font avancer la mode... pour de bon. Dans notre portefeuille emblématique, figurent des marques telles que TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga et Geoffrey Beene, ainsi que la marque de lingerie, centrée sur le numérique, ainsi que la marque de lingerie, centrée sur le numérique, True & Co. Nous commercialisons un grand choix de produits sous ces marques ainsi que d'autres marques propres et sous licence connues aux niveaux national et international. PVH compte plus de 38 000 associés actifs dans plus de 40 pays et génère un chiffre d'affaires annuel de près de 9,7 milliards de dollars. Voilà de quoi est capable PVH.

*La marque Speedo est sous licence à perpétuité de Speedo International Limited pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes.

