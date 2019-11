Tommy Hilfiger se Compromete com o Design 3D para Realizar uma Ambiciosa Jornada de Digitalização

TOMMY HILFIGER Fall 2020 men’s dress shirts will be 100% 3D designed (Photo: Business Wire)

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, propriedade de PVH Corp. [NYSE: PVH], anuncia que a tecnologia de design 3D está sendo incorporada a todas as equipes globais de design de vestuário em sua sede em Amsterdã, na Holanda. Suas coleções de roupas da primavera de 2022 serão as primeiras a serem totalmente projetadas usando a inovadora plataforma de design 3D de Tommy Hilfiger. Esse compromisso se baseia no objetivo ambicioso da empresa de digitalizar sua rede de valor de ponta a ponta.

“O potencial do design 3D é ilimitado, permitindo-nos atender às necessidades dos consumidores de maneira mais rápida e sustentável”, disse Daniel Grieder, CEO da Tommy Hilfiger Global e PVH Europe. “A tecnologia se tornou uma ferramenta fundamental em nosso design de coleção e tem o potencial de acelerar significativamente nossa velocidade de comercialização e substituir completamente a fotografia tradicional de produtos. Para a temporada do outono de 2020, as camisas sociais dos homens serão 100% projetadas em 3D e não requerem produção de amostras; a diferença será quase indistinguível dos estilos projetados e apresentados historicamente. Este é o futuro”.

Para atingir seu objetivo de design 3D, Tommy Hilfiger fundou uma incubadora de tecnologia chamada STITCH, dedicada à digitalização das práticas de design da empresa. Desde que a jornada de design 3D de Tommy Hilfiger começou em 2017, equipes de engenheiros de software, especialistas em design 3D e especialistas em transformação desenvolveram um ecossistema de ferramentas proprietárias que permitem um fluxo de trabalho de design totalmente digital. Isso inclui uma biblioteca digital de tecidos, padrões e ativos de cores; ferramentas de apresentação 3D digital e tecnologia de renderização. A transformação do projeto tradicional e das etapas de produção de amostra em processos virtuais permite cronogramas mais rápidos e integração perfeita nos Digital Showrooms.

Escalando a tecnologia de design 3D TOMMY HILFIGER as coleções de roupas seguem dois anos de pilotos direcionados que conectaram com sucesso a plataforma de design 3D ao Digital Showroom de ponta da Tommy Hilfiger. Enquanto a tecnologia Digital Showroom revolucionou os métodos de venda da empresa, a abordagem de baixo para cima de sua transformação contínua de design 3D expandirá ainda mais a digitalização da rede de valor de ponta a ponta de Tommy Hilfiger. No outono de 2020, Tommy Hilfiger lançará uma coleção de cápsulas projetadas, desenvolvidas e vendidas digitalmente, incluindo produtos modelados em avatares virtuais. A iniciativa é o próximo passo para descobrir todo o potencial de redução de amostras, economia de tempo, economia de custos e sustentabilidade, aproveitando o design 3D.

Os associados em mais de 50% das divisões de vestuário localizadas na sede global da Tommy Hilfiger foram treinados e educados em design 3D pela STITCH Academy, com a tecnologia ativa em 20 grupos de produtos e está crescendo. No futuro, todas as equipes de produtos da Tommy Hilfiger receberão treinamento e aprimoramento de design 3D como padrão, incluindo designers, criadores de padrões, técnicos de ajuste, desenvolvedores de produtos e comerciantes.

Sobre a Tommy Hilfiger

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, a Tommy Hilfiger é um dos principais e mais reconhecidos grupos de estilo de vida de designers do mundo. Seu foco é conceber e fazer marketing de roupas masculinas personalizadas de alta qualidade e seus trajes esportivos, vestuário de coleções femininas e seus trajes esportivos, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo roupões, pijamas e vestuário causal), calçados e acessórios. Mediante licenças selecionadas, a Tommy Hilfiger oferece produtos complementares de estilo de vida como óculos, relógios, fragrâncias, trajes de natação, meias, pequenos artigos em couro, artigos domésticos e bagagem. A linha de produtos TOMMY JEANS consiste em roupas de jeans e calçados para homens e mulheres, acessórios e fragrâncias. Produtos sob as marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS estão disponíveis aos clientes em todo o mundo através de uma ampla rede de lojas de varejo TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS bem como principais lojas de departamento e de especialidades, revendedores online selecionados e na tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

A PVH define o padrão de estilo como uma das empresas de moda e estilo de vida mais admiradas do mundo. Potenciamos marcas que impulsionam a moda - para sempre. Nosso portfólio icônico inclui TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga e Geoffrey Beene, bem como as marcas digitais True & Co. marca de roupa íntima. Comercializamos uma variedade de produtos sob essas e outras marcas de propriedade e licenças conhecidas nacional e internacionalmente. A PVH possui mais de 38.000 associados operando em mais de 40 países e quase US$ 9,7 bilhões em receita anual. Esse é o poder da PVH.

*A marca Speedo é licenciada para a América do Norte e Caribe em perpetuidade da Speedo International Limited.

