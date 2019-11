Tommy Hilfiger zet zich in voor 3D-ontwerp om ambitieus digitaliseringstraject te realiseren

TOMMY HILFIGER Fall 2020 men’s dress shirts will be 100% 3D designed (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, dat eigendom is van PVH Corp. [NYSE: PVH], kondigt aan dat 3D-ontwerptechnologie wordt opgenomen in alle wereldwijde kledingontwerpteams op het hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. De kledingcollecties voor het voorjaar van 2022 zullen de eerste zijn die volledig zijn ontworpen met behulp van het innovatieve 3D-ontwerpplatform van Tommy Hilfiger. Deze verbintenis bouwt voort op het ambitieuze doel van het bedrijf om de volledige waardeketen te digitaliseren.

"Het potentieel van 3D-ontwerp is onbeperkt, waardoor we sneller en op duurzamere manier aan de behoeften van de consument kunnen voldoen," aldus Daniel Grieder, CEO, Tommy Hilfiger Global en PVH Europe. "De technologie is een fundamenteel hulpmiddel geworden in ons collectieontwerp en heeft het potentieel om onze snelheid om op de markt te brengen aanzienlijk te verhogen en de traditionele productfotografie volledig te vervangen. Voor ons najaarsseizoen van 2020 zullen onze herenoverhemden 100% 3D-ontworpen zijn en zullen ze geen monsterproductie vereisen; het verschil zal bijna niet te onderscheiden zijn van stijlen die van oudsher werden ontworpen en gepresenteerd. Dit is de toekomst."

Om het 3D-ontwerpdoel te realiseren heeft Tommy Hilfiger een techincubator opgericht genaamd STITCH, die zich toelegt op het digitaliseren van de ontwerppraktijken van het bedrijf. Sinds het begin van het 3D-ontwerptraject van Tommy Hilfiger in 2017 hebben teams van software-ingenieurs, 3D-ontwerpexperts en transformatiespecialisten een ecosysteem van eigen tools ontwikkeld die een volledig digitale ontwerpworkflow mogelijk maken. Dit omvat een digitale bibliotheek met stoffen, patronen en kleuren; digitale 3D-presentatiehulpmiddelen en renderingtechnologie. Het transformeren van traditionele ontwerp- en monsterproductiestappen in virtuele processen zorgt voor snellere tijdlijnen en naadloze integratie in Digital Showrooms.

Het schalen van 3D-ontwerptechnologie in TOMMY HILFIGER-kledingcollecties volgt op twee jaar gerichte tests die het 3D-ontwerpplatform met succes hebben verbonden met de ultramoderne Digital Showroom van Tommy Hilfiger. Terwijl de Digital Showroom-technologie voor een revolutie heeft gezorgd in de verkoopmethoden van het bedrijf, zal de bottom-up benadering van de continue 3D-ontwerptransformatie de digitalisering van de volledige waardeketen van Tommy Hilfiger verder uitbreiden. In het najaar van 2020 zal Tommy Hilfiger een capsulecollectie lanceren die digitaal wordt ontworpen, ontwikkeld en verkocht, inclusief producten die zijn gemodelleerd naar virtuele avatars. Het initiatief is de volgende stap in het ontdekken van het volledige potentieel van monsterreductie, tijdsbesparing, kostenbesparingen en duurzaamheid door gebruik te maken van 3D-ontwerp.

Medewerkers in meer dan 50% van de kledingafdelingen op het wereldwijde hoofdkantoor van Tommy Hilfiger zijn getraind en opgeleid in 3D-ontwerp via de STITCH Academy, terwijl de technologie actief is in 20 productgroepen en het gebruik ervan nog steeds toeneemt. In de toekomst zullen alle Tommy Hilfiger-productteams standaard 3D-ontwerptraining en -bijscholing krijgen, inclusief ontwerpers, patroonmakers, pasvormtechnici, productontwikkelaars en merchandisers.

