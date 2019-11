Menlo Security sluit zich aan bij het VMware SD-WAN Security Technology Partner Program voor het leveren van veilige cloudtransformatie

PALO ALTO, Californië--(BUSINESS WIRE)--Menlo Security, een leider in cloudbeveiliging, heeft vandaag een nieuwe integratie met VMware SD-WAN van VeloCloud aangekondigd, dat de meest flexibele SD-WAN-architectuur voor de industrie biedt. De oplossing biedt veilige cloudtransformatie, die lokale internetuitbraken optimaliseert en beveiligt en wereldwijde lage latentietoegang tot internet en bedrijfscruciale SaaS-applicaties mogelijk maakt voor het gehele lokale en externe personeelsbestand van een bedrijf. De integratie is onmiddellijk beschikbaar voor alle VMware SD-WAN-klanten.

" Menlo Security helpt enkele van de grootste ondernemingen en overheidsinstanties ter wereld om hun infrastructuur te transformeren en de beveiliging naar de cloud te verplaatsen, terwijl de wereldwijde zichtbaarheid en controle over hun dataverkeer behouden blijft", aldus Poornima DeBolle, chief product officer bij Menlo Security. " VMware SD-WAN van VeloCloud gecombineerd met het Menlo Security Cloud Platform, mogelijk gemaakt door isolatie, geeft een nieuwe definitie aan beveiliging en biedt de meest veilige oplossing voor internet- en SaaS-toepassingen."

" VMware SD-WAN biedt de optimale combinatie van intrinsieke beveiliging in de multi-service Edge voor bedrijfsverkeer, alsmede door SD-WAN geoptimaliseerde toegang via onze Network of Clouds Service-toegangspoorten tot het innovatieve Menlo Security Cloud Platform, mogelijk gemaakt door isolatie," aldus Steve Woo, senior directeur productbeheer bij VMware. " Toegang tot cloud- en SaaS-applicaties wordt automatisch ingericht en geoptimaliseerd voor prestaties en beveiligd met VMware SD-WAN en Menlo Security Cloud Platform."

VMware SD-WAN-klanten hebben hun netwerk van filialen vereenvoudigd en de applicatieprestaties via internet geoptimaliseerd. Met beveiligde cloudtransformatie, mogelijk gemaakt door isolatie, kunnen bedrijven hun beveiligingsbeheer en zichtbaarheid verbeteren tijdens hun SD-WAN-implementatie. Voor de overstap naar SD-WAN moet een onderneming zijn beveiliging naar de cloud verplaatsen, omdat gebruikersverkeer niet wordt teruggevoerd naar een centrale beveiligingsstack. Met het Menlo Security Cloud Platform kunnen gebruikers rechtstreeks naar internet gaan en zorgen ze voor consistente en robuuste beveiligingsmaatregelen, of ze nu verbinding maken vanuit het hoofdkantoor, externe kantoren, onderweg of in een koffieshop.

Tot de klanten van Menlo Security behoren enkele van de grootste ondernemingen en overheidsinstellingen. Het cloudbeveiligingsplatform van het bedrijf verwerkt momenteel meer dan 500 miljoen webverzoeken per dag. Onder de klanten van het bedrijf bevinden zich zeven van de 10 grootste banken, vier van de vijf grootste creditcardmaatschappijen en enkele van de grootste energie- en transportbedrijven ter wereld.

VMware en SD-WAN van VeloCloud zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van VMware, Inc. in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden.

Menlo Security beschermt organisaties tegen cyberaanvallen door de dreiging van malware uit het web, documenten en e-mail te elimineren. De cloudgebaseerde Isolation Secure Web Gateway biedt uitgebreide bescherming voor ondernemingen van elke omvang, zonder dat endpoint-software nodig is of de eindgebruikerservaring beïnvloedt hoeft te worden. Het bedrijf werd in het Gartner Magic Quadrant een visionair genoemd voor de Secure Web Gateway. Menlo Security wordt vertrouwd door grote wereldconcerns, waaronder Fortune 500-bedrijven en financiële instellingen, en wordt ondersteund door General Catalyst, Sutter Hill Ventures, Engineering Capital, Osage University Partners, American Express Ventures, Ericsson Ventures, HSBC en JP Morgan Chase. Het hoofdkantoor van Menlo Security is gevestigd in Palo Alto, Californië. Kijk voor meer informatie op https://www.menlosecurity.com of ask@menlosecurity.com

