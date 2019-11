Menlo Security rejoint le programme de partenaires de technologie de sécurité VMware SD-WAN pour la Secure Cloud Transformation

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Menlo Security, un leader de la sécurité nuagique, a annoncé aujourd’hui une nouvelle intégration à VMware SD-WAN by VeloCloud, qui offre l’architecture SD-WAN d’entreprise, la plus flexible du secteur. La solution fournit une Secure Cloud Transformation (Transformation nuagique sécurisée) qui optimise et sécurise les branchements Internet locaux, tout en permettant à l’ensemble du personnel d’une entreprise, aussi bien local qu’à distance, d’obtenir un accès à faible latence à l’Internet et aux applications SaaS essentielles. L’intégration est disponible dès maintenant pour tous les clients VMware SD-WAN.

« Menlo Security aide des entreprises et des agences gouvernementales, parmi les plus importantes au monde, à transformer leur infrastructure et à transférer la sécurité au nuage, tout en maintenant une visibilité et un contrôle global de leur trafic », a déclaré Poornima DeBolle, directeur des produits, chez Menlo Security. « VMware SD-WAN by VeloCloud combiné à la plateforme Menlo Security Cloud activée par isolation redéfinit la sécurité en offrant la solution la plus sécurisée du secteur, pour les applications Internet et SaaS. »

« VMware SD-WAN offre la combinaison optimale de sécurité intrinsèque dans l’Edge multiservice pour le trafic d’entreprise, ainsi qu’un accès SD-WAN optimisé via nos passerelles Network of Clouds Service, à la plateforme innovante Menlo Security Cloud, activée par isolation », a ajouté Steve Woo, directeur principal en gestion produits, chez VMware. « L’accès aux applications nuagiques et SaaS est assuré automatiquement, optimisé pour la performance, et sécurisé grâce à VMware SD-WAN et la plateforme Menlo Security Cloud. »

Les clients VMware SD-WAN ont simplifié leur réseau de succursales et optimisé la performance des applications sur Internet. La solution Secure Cloud Transformation, activée par isolation, permet aux entreprises d’améliorer le contrôle de la sécurité et la visibilité à travers leur déploiement SD-WAN. Le passage à SD-WAN nécessite qu’une entreprise transfère sa sécurité au nuage, étant donné que le trafic utilisateur n’est pas redirigé par liaison terrestre vers une pile de sécurité centrale. La plateforme Menlo Security Cloud permet aux utilisateurs d’aller directement sur Internet tout en réalisant des contrôles de sécurité systématiques et robustes, qu’ils se connectent au siège, à des bureaux distants, en déplacement ou dans un café.

Parmi les clients de Menlo Security figurent certaines des plus grandes entreprises et agences gouvernementales. La plateforme de sécurité nuagique de la Société traite actuellement plus de 500 millions de demandes Web par jour. Parmi les clients de la Société figurent sept des 10 plus grandes banques, quatre des cinq plus grands émetteurs de cartes de crédit, et certaines des plus grandes entreprises d’énergie et de transport, au monde.

Pour en savoir plus, veuillez envoyer un email à ask@menlosecurity.com.

Ressources supplémentaires

VMware et SD-WAN by VeloCloud sont des marques déposées ou des marques de commerce de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d’autres juridictions.

À propos de Menlo Security

Menlo Security protège les organisations contre les cyberattaques en éliminant la menace des logiciels malveillants sur le Web, dans les documents et dans les e-mails. Sa solution nuagique Isolation Secure Web Gateway évolue pour conférer une protection complète à des entreprises de toute taille sans nécessiter de logiciel de terminal ni compromettre l’expérience de l’utilisateur final. La Société a été nommée Visionnaire, dans le Gartner Magic Quadrant pour sa Secure Web Gateway. Menlo Security bénéficie de la confiance de grandes entreprises mondiales, y compris des entreprises du palmarès Fortune 500, et des institutions de services financiers. Elle est soutenue par General Catalyst, Sutter Hill Ventures, Engineering Capital, Osage University Partners, American Express Ventures, Ericsson Ventures, HSBC et JP Morgan Chase. Menlo Security a son siège à Palo Alto, en Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.menlosecurity.com ou ask@menlosecurity.com

VMware et VeloCloud sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d’autres juridictions.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.