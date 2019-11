Airtame et AirServer annoncent un partenariat inédit dans le secteur

NEW YORK ET COPENHAGUE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Airtame (www.airtame.com), la principale plateforme collaborative de partage d'écran sans fil, a annoncé aujourd'hui avoir noué un partenariat exclusif axé sur les produits avec AirServer (www.airserver.com), le fournisseur leader du marché de la duplication d'écran. Grâce à ce partenariat, les clients utilisant Airtame 2 auront la possibilité d'activer AirServer, ce qui leur permettra de dupliquer ou de projeter leur écran sur n'importe quel autre écran à partir de tout appareil via AirPlay, Google Cast et Miracast.

Grâce à cet ajout de taille à la principale application de bureau d'Airtame pour Windows, macOS, Chromebook et Linux, ce partenariat offre une flexibilité totale aux utilisateurs, sans aucuns frais supplémentaires.

Le partenariat permettra aux clients de bénéficier d'une flexibilité maximale lorsqu'ils décident sur quels écrans dotés d'Airtame la fonction AirServer devrait être activée. Les administrateurs IT peuvent activer celle-ci sur tous les dispositifs Airtame 2 à l'aide d'Airtame Cloud. Il est possible d'activer une, deux ou trois options de duplication d'écran et de limiter l'accès à certains écrans spécifiques en fonction du scénario d'utilisation, du lieu et/ou de la configuration réseau.

Ce partenariat s'accompagne d'une feuille de route technologique visionnaire et orientée client allant bien au-delà du lancement de Google Cast, Miracast et AirPlay.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de constituer ce partenariat stratégique avec AirServer, synonyme, pour l'ensemble de nos clients actuels et futurs, de la possibilité de dupliquer leurs écrans à partir de n'importe quel appareil. Que ce soit dans un cadre professionnel ou pédagogique, les intervenants pourront utiliser le dispositif qu'ils désirent, quel qu'il soit, sans télécharger d'application. Même les orateurs invités pourront y avoir recours directement », a expliqué Brian Kyed, cofondateur et co-PDG d'Airtame. « L'excellente réputation d'AirServer en termes de fiabilité et de confiance indique que nos clients peuvent se fier à 100 % à cette connectivité renforcée. Ensemble, nous avons atteint le summum de ce que signifie être véritablement multiplateforme et les meilleurs dans notre domaine. »

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Airtame, afin d'apporter pleinement notre contribution à la pratique du « bring-your-own-device » (ou « apportez votre équipement personnel de communication ») dans toutes les entreprises, tous les milieux éducatifs et dans l'hôtellerie. Comme Airtame, AirServer pense que la connectivité devrait être sans fil et sans souci. Nous sommes heureux qu'AirServer permette à tout utilisateur, en possession de n'importe quel appareil, d'accéder à Airtame rapidement et en toute simplicité, à l'aide de la fonction de duplication d'écran intégrée à leur dispositif », a affirmé Pratik Kumar, PDG d'AirServer.

La fonction AirServer pour Google Cast est déjà disponible en version bêta publique alors qu'elle le deviendra pour Miracast et AirPlay début 2020.

Cette annonce vient s'ajouter à une série d'impressionnantes réalisations pour Airtame, dont la croissance d'une année à l'autre affiche 75 % depuis six années consécutives.

À PROPOS D'AIRTAME :

Airtame propose une plateforme collaborative de partage d'écran sans fil qui permet aux utilisateurs d'afficher instantanément du contenu sur n'importe quel écran partagé à partir de tout dispositif personnel. La plateforme est utilisée pour promouvoir l'interactivité et la collaboration lors de réunions, de présentations et dans les milieux éducatifs, ainsi que dans le cadre de l'affichage numérique dans les commerces de détail, les environnements d'entreprise, les espaces de conférence, les hôtels et d'autres lieux. Airtame a été fondée en 2014 et s'est développée au point de devenir une entreprise comptant plus de 100 personnes et disposant de bureaux à New York, Los Angeles, Copenhague et Budapest.

