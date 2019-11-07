路胜生物與迈杰（苏州）在中國合作開發領先的癌症檢測

蘇州--(BUSINESS WIRE)--新加坡領先的基因組醫學公司路胜生物苏州有限公司（簡稱路胜）宣布將與迈杰转化医学研究（苏州）有限公司【簡稱（迈杰（苏州）】建立戰略合作夥伴關係，共同開發癌症檢測，包括伴隨診斷，這一舉動不僅造福廣大癌症患者，而且為新藥研發公司提供更多的創新合作機會。

根據協議，雙方將依托迈杰（苏州）在生物標誌物開發、腫瘤分子診斷、高通量測序及生物信息分析等方面的綜合性平台，結合路胜獨有的精準醫學，用PD-L1基因重排以及多重免疫組化來預測PD-1/PD-L1抑製劑治療腫瘤的療效技術平台，強強聯合。這一戰略夥伴關係將隨著基因組醫學這一朝陽產業的發展而不斷壯大

“ 在中國，免疫治療方法在藥物開發及精準醫療中越來越普遍，免疫治療更需要好的伴隨診斷。我們相信，與路胜聯手將為腫瘤患者帶來更多的治療選擇和更好的受益！” 迈杰（苏州）董事長及首席執行官張亞飛博士如是說。

“ 迈杰（苏州）與路胜務實合作，優勢互補，共同開發癌症治療伴隨診斷，將確保癌症患者能夠獲得非侵入性的、經濟有效的、更快速、更準確的診斷結果。”創始人兼首席執行官陳民漢醫生說，“ 我們憑藉堅定不移的信念，致力於減少可避免的癌症死亡，現在結合迈杰（苏州）在中國精準醫療領域的豐富經驗和廣泛的客戶基礎，我們有信心能夠改善中國的癌症治療現狀。”

關於路胜生物

路胜生物是一家專注於精準醫療的基因組醫學公司，公司的願景是將可避免的癌症死亡率降到最低。憑藉獨有的高新技術和AI平台，路胜生物自主研發了針對亞洲常見癌症的一系列全方位的癌症檢測技術方法，用於改善癌症的檢測和治療現狀。公司總部位於新加坡，在蘇州，舊金山和香港設有辦事處，公司設有獲得CAP, CLIA和ISO15189:2012權威資質認證的中心實驗室。

關於迈杰（苏州）

迈杰（苏州）是與德國QIAGEN於2013年合資成立的轉化醫學中心，致力於打造中國最全面、服務能力最強的綜合性轉化醫學服務大平台，憑藉完善的基因組學、蛋白質組學、細胞組學和病理組學等先進技術平台以及經驗豐富的高素質專業化技術團隊，迈杰（苏州）為精準醫療提供生物標誌物的發現、驗證，新藥臨床試驗病人分子檢測和入組篩選，檢測方法開發以及伴隨診斷試劑盒研發和商業化等一體化解決方案，並為患者提供臨床檢測用藥指導服務，是精準診斷行業整體解決方案的開拓創新者和領導者。