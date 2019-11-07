路胜生物与迈杰（苏州）在中国合作开发领先的癌症检测

苏州--(BUSINESS WIRE)--新加坡领先的基因组医学公司路胜生物苏州有限公司（简称路胜）宣布将与迈杰转化医学研究（苏州）有限公司 【简称（迈杰（苏州）】建立战略合作伙伴关系，共同开发癌症检测，包括伴随诊断，这一举动不仅造福广大癌症患者，而且为新药研发公司提供更多的创新合作机会。

根据协议，双方将依托迈杰（苏州）在生物标志物开发、肿瘤分子诊断、高通量测序及生物信息分析等方面的综合性平台，结合路胜独有的精准医学，用PD-L1基因重排以及多重免疫组化来预测PD-1/PD-L1抑制剂治疗肿瘤的疗效技术平台，强强联合。这一战略伙伴关系将随着基因组医学这一朝阳产业的发展而不断壮大

“ 在中国，免疫治疗方法在药物开发及精准医疗中越来越普遍，免疫治疗更需要好的伴随诊断。我们相信，与路胜联手将为肿瘤患者带来更多的治疗选择和更好的受益！” 迈杰（苏州）董事长及首席执行官张亚飞博士如是说。

“ 迈杰（苏州）与路胜务实合作，优势互补，共同开发癌症治疗伴随诊断，将确保癌症患者能够获得非侵入性的、经济有效的、更快速、更准确的诊断结果。”创始人兼首席执行官陈民汉医生说，“ 我们凭借坚定不移的信念，致力于减少可避免的癌症死亡，现在结合迈杰（苏州）在中国精准医疗领域的丰富经验和广泛的客户基础，我们有信心能够改善中国的癌症治疗现状。”

关于路胜生物

路胜生物是一家专注于精准医疗的基因组医学公司，公司的愿景是将可避免的癌症死亡率降到最低。凭借独有的高新技术和AI平台，路胜生物自主研发了针对亚洲常见癌症的一系列全方位的癌症检测技术方法，用于改善癌症的检测和治疗现状。公司总部位于新加坡，在苏州，旧金山和香港设有办事处，公司设有获得CAP, CLIA和ISO15189:2012权威资质认证的中心实验室。

关于迈杰（苏州）

迈杰（苏州）是与德国QIAGEN于2013年合资成立的转化医学中心，致力于打造中国最全面、服务能力最强的综合性转化医学服务大平台，凭借完善的基因组学、蛋白质组学、细胞组学和病理组学等先进技术平台以及经验丰富的高素质专业化技术团队，迈杰（苏州）为精准医疗提供生物标志物的发现、验证，新药临床试验病人分子检测和入组筛选，检测方法开发以及伴随诊断试剂盒研发和商业化等一体化解决方案，并为患者提供临床检测用药指导服务，是精准诊断行业整体解决方案的开拓创新者和领导者。