Adoption des LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor par la marque d’éclairage REMEZ pour les ampoules à LED conçues pour un éclairage centré sur l'humain

The brand REMEZ and Seoul Semiconductor’s SunLike Series natural spectrum LEDs (Graphic: Business Wire)

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ : 046890), un innovateur de premier plan mondial en matière de produits et technologies pour les LED, a annoncé que les LED à spectre naturel de sa série SunLike ont été adoptées pour la marque d’éclairage “REMEZ” par RemiLicht GmbH pour le marché russe de l’éclairage. Les ampoules à LED découlent d’une conception d’éclairage centrée sur l'humain permise par les LED de la série SunLike.

Les LED de la série SunLike adoptées par RemiLicht GmbH pour les ampoules à LED utilisées pour l’éclairage résidentiel et les lampes de bureau ont obtenu des températures de couleur blanc chaud de 3000K et blanc froid de 5700K, elles sont optimisées en fonction des spectres de lumière naturelle et parviennent à des pics de lumière bleue inférieurs, similaires à la courbe spectrale de la lumière du jour, réduisant ainsi la réflexion diffuse et l’éclat aveuglant qui sont courants avec les LED conventionnelles. Ce résultat est obtenu avec les LED de la série SunLike, qui utilise une technologie d’éclairage avancée favorisant le bien-être en créant un environnement plus sain et éducatif.

Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor ont été identifiées comme une source d’éclairage essentielle pour promouvoir le bien-être humain sur la base des résultats d’une récente étude complète sur le sommeil effectuée par le professeur Christian Cajochen et son équipe à l’Université de Bâle, en Suisse. Le document, intitulé « Effect of Daylight LED on Visual Comfort, Melatonin, Mood, Waking Performance, and Sleep » (Incidence des LED lumière du jour sur le confort visuel, la mélatonine, l’humeur, la performance en état de veille et le sommeil), a été publiée dans le Journal of Lighting and Research Technology le 24 mars 2019. Extrait de l'étude : « Nous avons des preuves qu’une solution à LED lumière du jour [spectre naturel] a des effets bénéfiques sur le confort visuel, la vigilance pendant la journée, l’humeur et l’intensité du sommeil chez des volontaires en bonne santé. »

Les sources d’éclairage avec des LED de la série SunLike montrent plus fidèlement la couleur des objets, qui apparaissent comme en situation de lumière naturelle. Optimisées en fonction des spectres de lumière naturelle, avec un Indice de rendu des couleurs (IRC) de 97 (proche de l’IRC 100 de la lumière naturelle) et supérieur à l’IRC 80 des LED conventionnelles, les LED de la série SunLike offrent des avantages significatifs en termes d’éclat des couleurs, de détail au niveau du contraste et de qualité de la cohérence lumineuse.

« Nous avons recherché des sources d'éclairage à LED pouvant répliquer les qualités de la lumière naturelle pour les environnements intérieurs afin d’apporter des effets bénéfiques sur le confort visuel et la santé humaine », a déclaré Igor Remez, président-directeur général de RemiLicht GmbH. « Nous avons été en mesure de créer des ampoules à LED pour un éclairage centré sur l'humain avec les LED innovantes de la série SunLike de Seoul Semiconductor, qui fourniront une lumière saine qu’il n’était pas possible d’obtenir en utilisant la technologie LED conventionnelle. »

« Même si des sources différentes de lumière blanche semblent identiques à l'œil nu, elles peuvent contenir des niveaux différents de la longueur d'onde cruciale dans le spectre du bleu qui déclenche la réponse hormonale de l’organisme. Une source d’éclairage véritablement centrée sur l’humain doit non seulement correspondre étroitement au spectre de la lumière naturelle, mais aussi avoir le bon niveau de longueur d’onde du bleu correspondant au moment de la journée », a affirmé Carlo Romiti, vice-président des ventes européennes chez Seoul Semiconductor. « Nos LED de la série SunLike permettent de concevoir un éclairage véritablement centré sur l’humain, qui correspond étroitement au spectre de la lumière naturelle. La série a également obtenu le plus haut niveau de certification pour la protection des yeux de l’International Commission on Illumination en tant que source lumineuse de niveau RG-1, sans risque photo-biologique. »

Seoul Semiconductor a développé les LED à spectre naturel de la série SunLike en collaboration avec la technologie spectrale TRI-R de Toshiba Materials en 2017, ce fût la première source d'éclairage à LED à correspondre étroitement au spectre de la lumière naturelle.

https://remezlight.com/en

Pour en savoir plus à propos des LED à spectre naturel de la série SunLike, veuillez visiter : http://www.seoulsemicon.com/en/technology/Sunlike/

À propos de la marque REMEZ

REMEZ fait partie d’International Holding RemiLicht GmbH, une société spécialisée dans les solutions d’éclairage centrées sur l'humain. Un projet pilote a été mis en place pour présenter ses premiers produits éclairage innovants centrés sur l'humain et basés sur les LED à spectre naturel de la série SunLike pour le marché émergent de la Fédération de Russie. RemiLicht a un projet d'expansion sur les marchés européens et américains de l’éclairage, avec un large choix de gammes de produits offrant un éclairage sûr et intelligent centré sur l'humain avec les LED de la série SunLike à partir de sources d’éclairage différenciées. Le développement et la mise en œuvre de technologies de l’IdO (Internet des Objets) dans les produits REMEZ constitue une priorité stratégique pour RemiLicht GmbH, mettant l’accent sur un éclairage sain et innovant centré sur l'humain.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (LED) pour les marchés de l’industrie automobile, de l’éclairage général et spécialisé et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l’exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et fabrique en grande série des produits LED innovants tels que SunLike, offrant la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l’utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée sur le marché et des économies de coûts au niveau du support, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED CA haute tension au monde, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance plus de dix fois supérieure à celle des LED traditionnelles. UCD est un écran bénéficiant d'une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour plus d’informations, consultez le site www.seoulsemicon.com/en.

