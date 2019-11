GRC en Asperitas werken samen om misvattingen ten aanzien van immersiekoeling voor datacenters weg te nemen

AUSTIN, Texas & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Toonaangevende leveranciers van immersiekoelingsoplossingen voor datacenters GRC (Green Revolution Cooling) en Asperitas hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om het wereldwijde datacenterecosysteem verder voor te lichten over immersiekoeling voor datacenters, terwijl tegelijk een aantal misvattingen worden weggenomen die in de datacenterindustrie circuleren.

Volgens een recent rapport van 451 Research wordt verwacht dat de vraag naar immersiekoeling aanzienlijk zal toenemen, gedeeltelijk vanwege implementaties met hoge dichtheid. Gezien deze trend is het absoluut noodzakelijk dat de feiten over immersiekoeling worden uiteengezet voor de eindgebruikersgemeenschap.

"GRC is verheugd om samen te werken met Asperitas om de gemeenschap beter te informeren over immersiekoeling en de talrijke voordelen ervan bij toepassingen met hoge dichtheid en over het mogelijk maken van efficiëntere datacenteractiviteiten," aldus Peter Poulin, CEO van GRC. "De nieuw ontwikkelde leveranciersagnostische website is een belangrijk hulpmiddel voor exploitanten die zichzelf willen voorlichten over immersie en antwoorden willen krijgen op technische vragen over vloeistofkoeling."

De laatste maanden circuleerde er een enige onjuiste informatie over immersiekoeling, zoals de suggestie dat het koelmiddel minerale olie is of dat het koelmiddel brandgevaar oplevert. Er is ook verwarring tussen eenfasige en tweefasige immersiekoeling, die heel verschillende benaderingen zijn. In een poging om de verwarring te verminderen, valse claims te ontkrachten en tegenstrijdige informatie op de markt te voorkomen, hebben Asperitas en GRC de conclusie getrokken dat de industrie er baat bij zou hebben als ze hun aanzienlijke ervaring met de impactvolle technologie zouden delen.

"Asperitas verheugt zich op de samenwerking met GRC om geloofwaardige en actuele informatie te verschaffen over immersiekoeling voor datacenters," aldus Rolf Brink, CEO van Asperitas. "Het is onze bedoeling om de wereldwijde datacentergemeenschap te voorzien van deze website voor het verspreiden van precieze feiten over immersiekoeling. We zullen de website geleidelijk bijwerken en uitbreiden of wanneer daadwerkelijke ontwikkelingen dat vereisen."

De nieuwe website gaat geïnteresseerde partijen helpen met een aantal problemen, waaronder:

Het verschil tussen eenfasige en tweefasige immersiekoeling

Wat een datacenter nodig heeft om immersiekoeling te gebruiken

Welke hardware kan worden gebruikt bij immersiekoeling

Hoe u op betrouwbare wijze optische netwerken kunt gebruiken in een ondergedompelde omgeving

Brandveiligheid met immersiekoeling

Ga voor meer informatie naar http://www.immersionfaq.com voor meer details over de feiten van immersiekoeling voor datacenters.

Over GRC

GRC is opgericht in 2009 en is de autoriteit op het gebied van immersiekoeling. De gepatenteerde technologie voor immersiekoeling van het bedrijf vereenvoudigt radicaal de implementatie van koelinfrastructuur voor datacenters. Door de noodzaak voor koelmachines, CRAC's, luchtbehandelaars, luchtvochtigheidsregelaars en andere conventionele koelcomponenten te elimineren, verlagen ondernemingen hun ontwerp-, bouw-, energie- en onderhoudskosten voor datacenters. De innovatieve vloeistofgekoelde serverracks van GRC zijn in tien jaar geperfectioneerd en worden ingezet in 13 landen binnen enkele van 's werelds grootste cloud-, ondernemings-, overheids-, onderwijs- en telecomorganisaties. Ga naar http://grcooling.com voor meer informatie.

Over Asperitas

Asperitas is een schoon en hightech bedrijf opgericht in 2014 in Haarlem, Nederland. Asperitas lanceerde zijn eerste Immersed Computing®-oplossing in 2017, na een uitgebreide R&D-fase met een ecosysteem van geavanceerde partners.

Immersed Computing® is gebaseerd op totale vloeistofkoeling, ook bekend als immersiekoeling en is volledig klaar om de hoogste wereldwijde datacenterstandaarden te ondersteunen. De oplossingen worden gebruikt door cloudproviders, onderzoeks- en wereldwijde ondernemingen. Asperitas heeft verschillende Europese prijzen gewonnen voor het innovatieniveau en de potentiële impact van de oplossingen, waaronder de Europas Greentech Award, Global Changemaker Award en de New Energy Challenge georganiseerd door Shell. Asperitas leidt de werkstroom op het gebied van immersiekoeling als onderdeel van het geavanceerde koelingssubproject van het Open Compute Project.

In 2019 voegden Shell Ventures en PDENH zich bij Asperitas als investeerders.

