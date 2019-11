VELO3D annonce le lancement de son système d’assurance et de contrôle de la qualité Assure™ pour l’impression 3D métal dont le premier client est Stratasys Direct Manufacturing

VELO3D’s Assure™ quality control dashboard enables engineers to track the quality and progress of Sapphire® machines in real-time. (Graphic: Business Wire)

CAMPBELL, Californie--(BUSINESS WIRE)--VELO3D, innovateur de la fabrication additive pour métaux (Additive Manufacturing, AM) a annoncé le lancement et la disponibilité de son système d’assurance et de contrôle de la qualité Assure™ pour ses imprimantes pour métaux 3D Sapphire ®. Stratasys Direct Manufacturing, filiale de Stratasys, Ltd. (NASDAQ: SSYS) qui compte parmi les plus grands fournisseurs de services de fabrication additive (impression 3D) et conventionnelle en Amérique du Nord, est le premier client à mettre en application Assure.

Assure fournit les justifications de la qualité des pièces qui sont nécessaires pour la production à grande échelle. Ce système détecte les anomalies des processus et les signale, et met l’accent sur les mesures correctives à prendre pour éviter de répéter des erreurs. Par le biais d’algorithmes de détection en temps réel, multicapteurs, et basés sur la physique, Assure fournit une traçabilité sans précédent de la qualité des pièces et signale les anomalies des processus dès leur apparition. Cela permet de limiter la variation et de disposer d’une documentation complète pour valider rapidement les pièces imprimées.

« Assure est un système de contrôle de la qualité révolutionnaire, qui est intimement lié à la solution de fabrication de bout en bout de VELO3D pour la production en série », a déclaré Benny Buller, fondateur et PDG de VELO3D. « Assure s’intègre dans notre vision qui consiste à fournir une solution intégrale pour produire des pièces par fabrication additive en obtenant d’excellents résultats. »

Stratasys Direct a commencé de travailler avec VELO3D sur les tests Assure peu de temps après avoir acquis une imprimante Sapphire plus tôt cette année. Stratasys Direct a mis en application Assure pour identifier les variations et anomalies qui interviennent dans la production des pièces dans le cadre de plusieurs constructions. Tout au long de l’étude, Stratasys Direct a accédé au tableau de bord et aux algorithmes sophistiqués d’Assure pour surveiller l’intégrité des constructions, valider la densité des matériaux en vrac, observer les valeurs de référence des processus en cours, et vérifier le calibrage du système parmi plusieurs cycles de production. Ces essais et les résultats obtenus ont confirmé les capacités du logiciel et ont été documentés dans un livre blanc rédigés à la fois par VELO3D et Stratasys Direct qui peut être téléchargé sur le site https://info.stratasysdirect.com/rs/626-SBR-192/images/VELO3D_ASSURE_White_Paper_201911.pdf?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=WEBREC-2019-WP-VELO3D-ASSURE

« Stratasys Direct a développé une culture d’amélioration continue, ce qui signifie que nous définissons continuellement de nouvelles normes de qualité pour notre industrie », a fait savoir Kent Firestone, PDG de Stratasys Direct Manufacturing. « Nous intégrons Assure dans notre flux de travail du contrôle de la qualité car ce système fournit des informations hautement exploitables. L’interface utilisateur présente des graphiques et tableaux intuitifs qui nous permettent de voir et d’interpréter la vaste quantité de données collectées au cours des constructions. Ces informations aident nos ingénieurs à vérifier la qualité de la construction à chaque étape du processus, et elles facilitent les prises de décisions rapides en cas de problème. Assure nous aide à limiter la variation de la production, à améliorer les rendements, et à éviter les anomalies pour assurer une fabrication additive cohérente. »

À propos de VELO3D

VELO3D donne aux sociétés les moyens de fabriquer n’importe quoi. En rassemblant les innovations liées aux logiciels, au matériel informatique et au contrôle des processus, VELO3D a créé la première solution SupportFree de l’industrie pour l’impression 3D métal, permettant d’innover sans limite dans le domaine du design en limitant le besoin de structures d’appui dans la fabrication additive pour les métaux. Le système Sapphire® de la société a été développé en songeant particulièrement aux semi-conducteurs en matière de qualité, assurant la répétabilité et la fiabilité tout au long de la fabrication en série. Basée à Silicon Valley, VELO3D aide les sociétés à obtenir un impact commercial immédiat en rendant possible l’impossible. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.velo3D.com.

À propos de Stratasys Direct

Stratasys Direct Manufacturing Inc. est le principal fournisseur de services d’impression 3D et de fabrication avancée utilisant une vaste gamme de technologies additives et conventionnelles. Nous bénéficions d’une expérience de près de 30 ans dans les domaines de l’impression 3D, du design et de l’ingénierie qui nous permet de garantir la réussite des projets de nos clients à chaque étape du développement des produits, des prototypes aux chaînes de production. Nous tenant au service des sociétés de toutes tailles, des start-ups aux marques mondiales établies, nous développons des méthodes, matériaux et processus qui optimisent et renforcent les capacités de fabrication additive et conventionnelle. Site Internet : www.stratasysdirect.com.

