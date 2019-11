NETINT Technologies annonce un partenariat avec Leading Light Technologies

VANCOUVER, Colombie Britannique--(BUSINESS WIRE)--NETINT Technologies, un concepteur innovant de solutions de stockage informatique et de systèmes sur puce pour le traitement vidéo, a annoncé aujourd’hui un partenariat de réseau de distribution en matière commerciale et de ventes avec Leading Light Technologies (L2Tek), un distributeur européen de solutions matérielles et logicielles avancées pour les marchés de la télédiffusion, de la vidéo professionnelle, de la télévision sur IP, de la surveillance et de l'imagerie industrielle.

Ce partenariat stratégique fournira à NETINT Technologies un accès sans précédent à l’Europe en tirant profit de l’accès étendu de L2Tek à de multiples marchés verticaux. L2Tek disposera d’activités de ventes et de marketing pour les produits de NETINT Technologies, aussi bien au Royaume-Uni qu’en Europe continentale.

La technologie de transcodage vidéo Codensity™ de NETINT permet un transcodage en temps réel, de haute qualité et évolutif pour le streaming vidéo en direct, rendu possible en exploitant les avantages inhérents à l’encodage basé sur ASIC en association avec l’évolutivité de l’infrastructure de stockage sur le Cloud NVMe. Chaque module du transcodeur vidéo Codensity intègre le traitement vidéo H.264 AVC et H.265 HEVC basé sur ASIC, qui permet un transcodage de haute qualité jusqu’à une résolution UHD 8K, pour un prix inférieur aux autres architectures de transcodage. Les modules U.2 du transcodeur vidéo Codensity peuvent être intégrés à des serveurs hôtes en tant que dispositifs basés sur NVMe. Cette architecture sophistiquée fournit une capacité de transcodage à très haute densité au sein d’une architecture à serveur NVMe.

« Du fait de la croissance explosive de la vidéo en streaming sur l’Internet – notamment des services OTT et de la vidéo à la demande par abonnement – nous avons aujourd’hui, plus que jamais, besoin de nouvelles solutions de transcodage à très haute densité et très performantes », a expliqué Mark Scott-South, directeur des ventes chez L2Tek. « Les transcodeurs Codensity de NETINT sont conditionnés dans un facteur de forme SSD unique, ce qui permet une intégration simple dans les plateformes de serveurs NVME. Les performances, la densité et la flexibilité de la solution Codensity de NETINT fournira à nos clients européens les outils nécessaires pour répondre à leurs exigences élevées d’encodage dans un avenir proche. »

« NETINT est enthousiasmée de ce partenariat avec L2Tek », a affirmé Randal Horne, directeur des ventes mondiales chez NETINT Technologies. « L’expertise technique de L2Tek, associée à ses solides relations clients, nous donne un accès étendu au marché européen et la possibilité de présenter les avantages des solutions de transcodage vidéo Codensity. »

À propos de Lead Light Technologies

Leading Light Technologies Ltd, qui opère sous le nom de L2Tek, est un représentant de fabricants et un distributeur spécialisé de propriété intellectuelle sur du matériel électronique, des logiciels et des semi-conducteurs pour les marchés de la télédiffusion, de la vidéo professionnelle, de la télévision sur IP, de la surveillance et de l'imagerie industrielle. La société propose également des services de conception basés sur sa vaste expérience dans ces secteurs.

L2Tek commercialise des semi-conducteurs très performants pour le traitement d’image et des applications connexes, de la propriété intellectuelle sur des modules FPGA, des modules optiques pour les systèmes vidéo et les télécommunications, des alimentations, des affichages, des ordinateurs à carte unique, des connecteurs à haut débit et des ensembles d'interconnexion.

Les services d'ingénierie de la société garantissent que les solutions techniques sont parfaitement adaptées aux exigences individuelles. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.l2tek.co.uk/

À propos de NETINT Technologies

NETINT Technologies est un concepteur innovant de solutions de stockage informatique et de systèmes sur puce pour le traitement vidéo. Sa gamme Codensity permet aux centres de données infonuagiques, aux entreprises informatiques de pointe et aux fournisseurs de contenu de déployer des applications évolutives très performantes, tout en minimisant les coûts associés au stockage des données et au traitement vidéo. Fondée par une équipe expérimentée dans les systèmes de stockage sur puce, NETINT est une entreprise canadienne de haute technologie, financée par des sociétés de capital-risque, qui possède des installations de R&D à Toronto, à Vancouver et à Shanghai, en Chine. Pour de plus amples renseignements, visitez www.netint.ca.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.