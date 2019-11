Takeda e MD Anderson anunciam colaboração para acelerar o desenvolvimento da plataforma de terapia com células NK CAR pronta para uso clínico

HOUSTON (EUA) e OSAKA (Japão)--(BUSINESS WIRE)--O MD Anderson Cancer Center da Universidade do Texas e a Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) anunciaram hoje um acordo de licença exclusivo e um acordo de pesquisa para desenvolver terapias com células assassinas naturais dirigidas por receptores de antígeno quimérico (NK CAR) derivado do sangue do cordão umbilical, “blindadas” com IL-15, para o tratamento de neoplasias de células B e outros tipos de câncer.

Conforme o acordo, a Takeda receberá acesso à plataforma de NK CAR do MD Anderson e os direitos exclusivos para desenvolver e comercializar até quatro programas, incluindo uma terapia com células NK CAR direcionada a CD19 e uma terapia com células NK CAR direcionada ao antígeno de maturação de células B (BCMA). A Takeda e o MD Anderson também colaborarão em uma pesquisa para desenvolver ainda mais esses programas de NK CAR.

“Nossa visão é melhorar os tratamentos existentes, desenvolvendo NKs CAR blindadas que podem ser administradas imediatamente em um ambiente ambulatorial – permitindo que mais pacientes sejam tratados de maneira eficaz, rápida e com toxicidade mínima”, disse Katy Rezvani, M.D., Ph.D., professora de Terapia Celular e Transplante de Células-Tronco no MD Anderson. "Com sua experiência em neoplasias hematológicas e seu compromisso com o desenvolvimento de terapias celulares de próxima geração, a Takeda é o colaborador ideal para ajudar nossa equipe a promover terapias com células NK CAR para pacientes que precisam de tratamentos."

Uma nova abordagem para a entrega de CARs prontos para uso ambulatorial

A plataforma de NK CAR alogênica do MD Anderson isola células NK do sangue do cordão umbilical e as projeta para expressar CARs contra objetivos específicos do câncer. As células NK CAR são modificadas com um vetor retroviral para fornecer genes e melhorar sua eficácia no ataque a tumores específicos. Um CAR CD19 aumenta a especificidade das células para neoplasias de células B, enquanto a imunocitoquina IL-15 aumenta a proliferação e sobrevivência das células NK CAR no corpo.

Diferentemente das terapias atuais de células T CAR que utilizam células T geneticamente modificadas de um paciente e requerem um processo de fabricação de várias semanas, as células NK CAR devem ser fabricadas a partir de uma fonte de doadores não relacionados e armazenadas para uso imediato, permitindo que o tratamento seja fornecido de maneira mais rápida.

A previsão é de que a terapia com células NK CAR CD19 possa ser administrada em ambulatório. Em um estudo clínico de fase 1/2a em andamento, que trata pacientes com neoplasias de células B recidivantes e refratárias, a terapia com células NK CAR CD19 não foi associada à síndrome grave de liberação de citocinas (SRC) ou à neurotoxicidade observada nas terapias existentes com T CAR.

O desenvolvimento da plataforma de NK CAR do MD Anderson é liderado pela Dra. Rezvani e é apoiado pela plataforma de terapia celular adotiva, Chronic Lymphocytic Leukemia Moon Shot® e B-Cell Lymphoma Moon Shot®, todos parte do Moon Shots Program®, da instituição, um esforço colaborativo para desenvolver rapidamente descobertas científicas em avanços clínicos significativos capazes de salvar a vida dos pacientes.

Takeda: acelerando o desenvolvimento de várias plataformas CAR de próxima geração

“A plataforma de NK CAR do MD Anderson representa o potencial curativo das terapias celulares e é por isso que estamos estabelecendo o NK CAR CD19 como nosso principal candidato em terapia celular em oncologia”, disse Andy Plump, MD, Ph.D., presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Takeda. “Precisamos trabalhar com rapidez e propósito, e, como tal, pretendemos iniciar um estudo principal do NK CAR CD19 em 2021.”

Além das terapias com células NK CAR, a Takeda e seus parceiros estão investigando várias abordagens para melhorar a segurança, eficácia e acessibilidade das terapias com células T CAR de primeira geração, incluindo células T CAR gamma delta, células T CAR derivadas de células-tronco pluripotentes induzidas, células T CAR direcionadas a tumores sólidos e outras abordagens de próxima geração. A Takeda planeja avançar cinco terapias celulares oncológicas para a clínica até o final do ano fiscal 20201. Essas plataformas estão sendo desenvolvidas com parceiros e aplicando o conhecimento do mecanismo translacional de terapia celular da Takeda, que fornece bioengenharia, química, fabricação e controle (CMC), recursos clínicos e translacionais em um único espaço para superar muitos dos desafios de fabricação experimentados no desenvolvimento da terapia celular.

A Takeda é responsável pelo desenvolvimento, fabricação e comercialização dos produtos NK CAR resultantes do acordo. O MD Anderson receberá um pagamento adiantado e é elegível para receber marcos comerciais e de desenvolvimento para cada destino, bem como royalties em camadas sobre as vendas líquidas de qualquer produto NK CAR.

O MD Anderson e a Takeda continuarão a pesquisa dos objetivos adicionais e da plataforma de NK CAR sob a direção de um comitê conjunto de pesquisa. O MD Anderson implementará um Plano Institucional de Gerenciamento e Monitoramento de Conflitos de Interesses para esta pesquisa.

1 O ano fiscal de 2020 da Takeda começa em 1º de abril de 2020 e termina em 31 de março de 2021.

