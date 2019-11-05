SolarWinds擴大與英邁的全球分銷合作關係

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--功能強大、經濟實惠型 IT 管理軟體的一流供應商SolarWinds (NYSE:SWI)今天宣佈，擴大其與英邁(Ingram Micro)的分銷商合作關係。英邁為全球最大的科技分銷商，進一步利用英邁網路將有效擴展SolarWinds®在亞太地區的市場版圖。

該公司與英邁已在新加坡和香港建立了成功的合作關係，在此基礎上，此舉將進一步擴大SolarWinds IT管理軟體組合在中國和印尼，以及巴基斯坦和阿富汗市場的業務範圍，將金融、保險、製造及其他商業部門等重要垂直產業包含在內。擴大合作關係亦將使英邁客戶能夠更方便地獲得SolarWinds全系列的網路、IT系統、資料庫管理和安全科技。

英邁還將向其在新加坡、香港、泰國、印尼、馬來西亞和菲律賓地區的客戶分銷SolarWinds MSP產品系列，包括SolarWinds遠端監控和管理(RMM)。除分銷外，英邁還將利用MSP產品系列，為客戶提供網路操作中心(NOC)服務，協助客戶獲得可擴充性，提供新的營收機會，並創造有效的服務交付資源。

英邁亞太區執行副總裁兼全球集團總裁Mike Zilis表示：「由於當前網路世界的波動性和顛覆性，組織迫於壓力紛紛提高警覺性來保障其IT系統和資產安全。SolarWinds對我們現有龐大的企業產品組合有適時且重要的補強作用，可提升我們身為解決方案聚合商對通路的產品供應。我們相信，這一合作關係將把SolarWinds解決方案的觸及範圍延伸至通路和將要提供的其他服務領域。」

英邁歐洲、中東和非洲(EMEA)執行副總裁兼集團總裁Mark Snider補充道：「無論是主動還是被動，組織都在加強它們的安全措施。在當前複雜的環境之下，IT專業人員的工作範圍不斷演進，每天都在迎接挑戰。具備良好的技能固然非常重要，但同樣重要的是投資和部署理想的工具。能夠在我們的產品組合中增加這些高度互補的解決方案，同時有機會與SolarWinds合作，進一步擴大我們在EMEA通路中共同的觸及面，我們倍感振奮。」

SolarWinds國際銷售資深副總裁David Cronk表示：「我們已與英邁建立卓越的合作關係，因此我們能夠充分利用其在亞太地區強大的業務影響力。憑藉其突出的上市優勢、龐大的轉銷商和製造商網路，以及在新興且快速成長的雲端運算、物聯網、網路安全、人工智慧、合作與科技即服務解決方案等領域的領導經驗，英邁將成為我們與亞太市場新客戶之間的橋樑。憑藉其對我們端到端混合IT效能管理解決方案的深刻理解，我們期待與英邁攜手合作，解決科技專業人員面臨的問題，讓IT變得更加簡單。」

SolarWinds MSP全球通路銷售副總裁Johannes Kamleitner表示：「我們預期未來幾年亞太地區託管服務市場將大幅成長，也相信結合我們解決方案組合的實力和英邁的本土業務與專長，必將有助於促進服務供應商的成長和成功。我們的解決方案功能強大，簡單易用——我們擁有經過檢驗的模式，透過自動化和高效率來協助MSP擴充服務，從而在各自市場中推動IT價值。」

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SolarWinds (NYSE:SWI)是提供強大且經濟實惠的 IT管理軟體的一流供應商。無論類型、規模或複雜程度如何，我們的產品讓全球各類組織能夠監控和管理IT 服務、基礎設施和應用程式，不論是就地部署、在雲端或是透過混合模式。我們努力不懈地與科技專業人員互動，包括 IT 服務和維運專業人員、開發維運專業人員和管理服務提供者(MSP) 等，以瞭解他們在管理高效能和普及的 IT 基礎設施和應用程式時所面臨的挑戰。我們從各種途徑（例如我們的THWACK社群）獲得專業人士的見解，以科技專業人士想要的方式解決我們瞭若指掌的 IT 管理挑戰。在端對端混合型 IT管理上，我們將重點放在用戶上，同時追求卓越，造就SolarWinds成為網路和IT服務管理、應用程式效能和託管服務解決方案方面的全球領導者。立即瀏覽網站www.solarwinds.com以瞭解詳情。

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