SolarWinds扩大与英迈的全球分销合作关系

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--功能强大、经济实惠型 IT 管理软件的领先供应商SolarWinds (NYSE:SWI)今天宣布，扩大其与英迈(Ingram Micro)的分销商合作关系。英迈作为全球最大的技术分销商，进一步利用英迈网络将有效拓展SolarWinds®在亚太区的市场版图。

公司与英迈在新加坡和香港地区已经建立了成功的合作关系，在此基础上，此举将进一步扩大SolarWinds IT管理软件组合在中国和印尼，以及巴基斯坦和阿富汗市场的覆盖范围，将金融、保险、制造及其他商业板块等重要垂直行业包含在内。通过此次合作关系的扩大，英迈客户将能够更方便地获得SolarWinds全系列的网络、IT系统、数据库管理和安全技术。

英迈还将面向其在新加坡、香港、泰国、印尼、马来西亚和菲律宾地区的客户分销SolarWinds MSP产品系列，包括SolarWinds远程监控和管理(RMM)。除分销外，英迈还将利用MSP产品系列向客户提供网络操作中心(NOC)服务，从而帮助客户实现可扩展性，提供新的营收机会，并创造有效的服务交付资源。

英迈亚太区执行副总裁兼全球集团总裁Mike Zilis表示：“由于当前网络世界的波动性和颠覆性，组织迫于压力纷纷提高警惕来保障其IT系统和资产安全。SolarWinds对我们现有庞大的企业产品组合是一种非常适时且重要的补充，可提升我们作为解决方案聚合商面向渠道的产品供应。我们相信，这一合作关系将把SolarWinds解决方案的覆盖范围延伸至渠道和将要提供的其他服务领域。”

英迈欧洲、中东和非洲(EMEA)执行副总裁兼集团总裁Mark Snider补充道：“无论是主动还是被动，组织都在加强各自的安全措施。在当前复杂的环境之下，IT专业人员的工作范围正在不断演进，每天都在迎接挑战。具备良好的技能固然非常重要，但同样重要的是投资和部署理想的工具。能够在我们的产品组合中增加这些高度互补的解决方案，同时有机会与SolarWinds合作，进一步拓宽我们在EMEA渠道中共同的覆盖面，我们倍感振奋。”

SolarWinds国际销售高级副总裁David Cronk表示：“我们与英迈建立了卓越的合作关系，因此我们能够充分借助其在亚太区强大的业务影响力。凭借其突出的上市优势，庞大的转销商和制造商网络，以及在云计算、物联网、网络安全、人工智能、合作与技术即服务解决方案等快速发展的新兴领域的领导经验，英迈将成为我们与亚太区市场新客户之间的桥梁。凭借其对我们端到端混合IT性能管理解决方案的深刻理解，我们期待着与英迈紧密携手，努力解决技术专业人员面临的问题，让IT变得更加简单。”

SolarWinds MSP全球渠道销售副总裁Johannes Kamleitner表示：“我们预计未来几年亚太区托管服务市场将迎来重大发展，也相信通过将我们解决方案组合和英迈本地化业务与专长强强联合，必将有助于加快服务供应商的成长和成功之路。我们的解决方案功能强大，简单易用——我们拥有经过检验的模式，可通过自动化和高效率帮助MSP扩展服务交付，从而在各自市场推动IT价值。”

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SolarWinds (NYSE:SWI)是提供强大且经济实惠的 IT管理软件的领先供应商。无论公司类型、规模或复杂程度如何，我们的产品让全球各类公司能够监控和管理内部部署、云端或通过混合型模型构建的 IT 服务、基础设施和应用程度。我们努力不懈地与科技专业人士互动，包括 IT 服务和营运专业人士、开发及营运专业人士和管理服务提供商(MSP) 等，以了解他们在管理高效能和普及的 IT 基础设施和应用程序时所面对的挑战。我们从各种途径（例如我们的THWACK社区）获得专业人士的见解，以科技专业人士想要的方式解决我们了如指掌的 IT 管理挑战。在端对端混合型 IT管理上，我们将重点放在用户上，同时追求卓越，造就SolarWinds成为网络和IT服务管理、应用性能和托管服务解决方案方面的全球领导者。立即访问网站www.solarwinds.com以了解详情。

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