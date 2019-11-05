Capco和Candela Labs宣佈建立亞太區域合作夥伴關係

倫敦與印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於金融服務業的一流科技和管理顧問公司Capco，和專門為保險公司和銀行提供自動化和數碼化解決方案的科技公司Candela Labs，今天宣佈建立新的策略性合作夥伴關係。

該合作夥伴關係結合Capco的顧問服務和實施專長及其圍繞業務轉型和科技整合的交付能力，以及Candela Labs針對金融服務公司數碼轉型的雲端原生智能自動化解決方案套件。

Capco和Candela Labs將攜手合作，在金融服務公司關鍵業務活動的整個價值鏈中，以更加敏捷、無縫和具成本效益的方式提供數碼轉型方案。

Capco亞太區管理合夥人Neil Ramchandran表示：

「亞洲人口和市場的根本性變化，意味著保險公司需要重新評估其產品、流程和支援性科技，以確保他們在新時代保持與時俱進。新興科技的有效應用對於贏得該地區的市場和勝利至關重要。」

「我們與Candela Labs的合作突顯了我們幫助保險公司應對這些挑戰並抓住眼前機遇的承諾。我們將共同在亞太地區主要市場提供全方位服務，利用我們的互補性專長和解決方案，以及雙方的區域優勢。我們期待與Arsh Maini及其團隊密切合作。」

Candela Labs行政總裁Arsh Maini表示:

「為保險公司提供科技領先的解決方案，現在是最令人振奮的時刻。真正成功的自動化和數碼方案需要具有跨越多個層面的深度能力，包括科技、行業和市場知識，以及計畫和變革管理。Candela Labs和 Capco之間的合作將這些能力結合在一起，為客戶提供一支作業順暢無縫的全方位團隊。客戶的成功將是我們關注的焦點，也是衡量我們合作關係表現的真正標準。」

編者註：

Capco是一家全球科技和管理顧問公司，專門致力於服務金融服務業。我們的員工擁有創新思維以及無可比擬的行業知識，為客戶提供顧問服務專長、複雜的科技軟件整合、轉型交付以及管理服務，推動客戶向前發展。我們採取合作與高效的方法，協助客戶成功進行創新、增加收入、管理風險和監管變化、降低成本以及加強管控。我們的專長主要涵蓋銀行、資本市場、財務及資產管理以及保險。我們還在美國從事能源顧問業務。我們通過設在美洲、歐洲以及亞太地區主要金融中心的辦事處為客戶提供服務。如需瞭解更多資訊，請造訪我們的網站www.capco.com，或在Twitter、Facebook、YouTube 、LinkedIn和Instagram上關注我們。

Candela Labs是專注於智能自動化解決方案的科技公司，幫助保險公司和銀行更加敏捷、有效率和有成效。Candela Labs專注於以客戶體驗、收購、服務、核保和理賠為中心的轉型流程。預先構建的元素可將客戶和內部旅程快速數碼化和自動化。

我們的智能自動化結構解決方案支援無縫實施和連接各種前端數碼解決方案、核心業務流程自動化以及與後端系統整合。詳情請造訪www.candelalabs.io。

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