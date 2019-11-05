最新小米Mi CC9 Pro智能手机使用Elliptic Labs的INNER BEAUTY虚拟接近传感器

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Elliptic Labs的INNERBEAUTY®AI虚拟接近传感器自2016年以来一直是小米智能手机的颠覆性创新组件，近期它将再次出现在这家亚洲领先智能手机制造商的新款手机中，为即将发布的Mi CC9 Pro提供技术支持。通过取代传统的硬件接近传感器，INNER BEAUTY使得更大屏占比和更清洁的设计成为可能。 Elliptic Labs先前已宣布该项目获胜，并将于今天宣布更多细节。

Elliptic Labs与小米之间的合作关系始于三年前首次推出小米高端旗舰机 MIX手机，从而撼动了智能手机市场，该手机借助INNER BEAUTY的技术支持，成功推出全面屏概念，领导了整个手机市场的崭新潮流。用超声波软件代替红外硬件传感器不仅可以令外观设计简洁化，而且还可以实现更多新功能。

从首次合作到今天，INNER BEAUTY已出现在九款小米智能手机中，如今Mi CC9 Pro成为第十个成员，也是该新系列中第一款使用Elliptic Labs虚拟接近传感器的产品。小米的CC系列产品刚刚于7月推出，CC9 Pro紧随CC9和CC9e之后发布。

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen表示：“使用INNER BEAUTY的智能手机OEM可以在其手机中添加手势交互和存在检测等功能，以此来吸引渴望获得最优属性的用户。 “软件传感技术取代旧的硬件版本已经好几年了，它使得最先进的手机设计成为可能，并因此引起了用户的关注，从而推动了该行业的发展。”

关于椭圆实验室

Elliptic Labs的非光学AI虚拟智能传感器平台将继续改善整个智能手机和物联网市场的设计和用户体验。它的INNER BEAUTY III AI虚拟接近传感器通过将红外硬件传感器替换为纯软件的虚拟接近传感器来实现全屏设计。Elliptic Labs还为消费类设备实现了存在感应和无接触式用户交互体验，从而自然地扩展了人类与设备交互的方式。与摄像头或其他传感技术相比，该技术可提供高分辨率、180度交互空间和低功耗的最佳组合。 Elliptic Labs是一家私有公司，总部位于挪威，并在美国和中国设有办事处。欲了解更多信息，请访问：www.ellipticlabs.no

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。所有其他商标或服务标志是其各自所有者的责任。