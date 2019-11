Morrow Sodali et SWIPRA Services amorcent une collaboration axée sur les services d'engagement et de gouvernance d'entreprise en Suisse

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Morrow Sodali, société internationale de conseil en gouvernance et de services aux actionnaires, et SWIPRA Services AG, cabinet de référence helvète en gouvernance d'entreprise, ont annoncé aujourd'hui la formation d'un partenariat dont l'objectif est de proposer aux sociétés suisses des services complets orientés vers la gouvernance, la durabilité et l’engagement des parties prenantes.

La collaboration entre Morrow Sodali et SWIPRA permettra d'offrir aux entreprises basées en Suisse un cadre holistique permettant d’aborder de façon efficace les problématiques liées à la gouvernance d'entreprise, à la responsabilité sociale des entreprises et à tout autre sujet auquel sont confrontées les diverses parties prenantes. Ensemble, les deux sociétés partenaires allient la compréhension des inquiétudes et attentes des investisseurs à la capacité de réfléchir du point de vue de l'entreprise, de ses principales parties prenantes et de la recherche économique.

Barbara Heller, Directrice Associée de SWIPRA Services, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de joindre nos forces à celles de Morrow Sodali. La position de principal spécialiste en matière d'engagement et de gouvernance d'entreprise acquise par SWIPRA en Suisse correspond en tous points à l'approche de service global de Morrow Sodali, qui combine expertise locale de haute qualité d'une part et portée et perspective internationales d'autre part. Cette collaboration permettra à nos organisations de devenir le principal fournisseur de services dans ce domaine en Suisse. »

Giulio Pediconi, Directeur de Morrow Sodali à l'international, a affirmé : « Sur le marché actuel, les entreprises du monde entier font l'objet d'une surveillance accrue quant aux critères RSE qui ont trait à leurs activités. Grâce à leurs efforts conjoints, Morrow Sodali et SWIPRA Services sont en mesure de proposer aux entreprises suisses et à leurs conseils d'administration un ensemble complet et unique de services leur permettant de répondre à ces enjeux mondiaux dans le cadre des réglementations et des pratiques de marché suisses. »

La gamme de services offerte conjointement par Morrow Sodali et SWIPRA comprend à la fois des compétences de conseil et transactionnelles :

Conseil stratégique en gouvernance d'entreprise et analyse

Formation des administrateurs et services d'évaluation des conseils d'administration

Structures organisationnelles garantes de l'indépendance des processus décisionnels et des processus connexes du conseil d'administration

Soutien à l'engagement actionnarial et sensibilisation des parties prenantes

Préparation et réaction à l'activisme actionnarial

Relations et communication avec les investisseurs institutionnels

Planification des Assemblées Générales et campagnes de sollicitation de votes

Analyse de données de marchés

À propos de SWIPRA

SWIPRA Services est un spécialiste suisse de la gouvernance d'entreprise qui propose ses services à des sociétés cotées et à leurs conseils d'administration ainsi qu'à des investisseurs institutionnels. Son approche holistique et sa vision intégrée de la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises permettent l'identification et la gestion des risques de gouvernance pertinents. SWIPRA Services fait des recommandations aux conseils d'administration et aux directions exécutives afin que ceux-ci élaborent des cadres de gouvernance d'entreprise fiables et modernes qui bénéficieront à l'entreprise et à ses parties prenantes sur le long terme. SWIPRA Services soutient également les investisseurs institutionnels dans leurs activités d’engagement et dans le dialogue qu'ils mènent avec les entreprises suisses au sein desquelles ils ont investi, notamment grâce à sa connaissance particulière des institutions helvètes. SWIPRA Services a vu le jour en 2013 et allie connaissances pratiques et expérience aux principes de gestion fondée sur la valeur et aux conclusions empiriques pertinentes.

À propos de Morrow Sodali

Morrow Sodali est un cabinet de premier plan fournissant à des entreprises clientes du monde entier des services aux actionnaires et des conseils stratégiques.

La société offre aux dirigeants et aux conseils d'administration des services et des conseils stratégiques relatifs à la gouvernance d'entreprise, à l'engagement des actionnaires et des obligataires et à la communication qui leur est destinée, aux informations concernant les marchés de capitaux, à la sollicitation de votes, à l'activisme actionnarial et aux fusions et acquisitions.

Avec des sièges à New York et à Londres, ainsi que des bureaux et des partenaires dans les principaux marchés de capitaux, Morrow Sodali répond aux besoins de plus de 700 entreprises clientes dans 40 pays, dont bon nombre des plus grandes multinationales au monde. En plus de sociétés cotées ou privées, le cabinet compte parmi ses clients des fonds d’investissement, des ETF, des places boursières et des associations de membres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.