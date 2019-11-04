TÜV莱茵与宁德时代签订全球框架合作协议 携手推动新能源行业高质量发展

宁德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2019年10月29日 ，德国莱茵TÜV集团（以下简称“TÜV莱茵”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署全球框架合作协议。TÜV莱茵集团首席运营官薛勒 (Ralf Scheller)及大中华区首席执行官兼总裁汪如顺，率福建区域管理团队拜访了宁德时代新能源科技股份有限公司。 双方将围绕电池、储能系统、生产设备及生产过程展开全方位合作，内容涉及产品检测、安全认证、风险管理咨询、安全评估、人员能力发展、管理体系认证、汽车相关测试认证等服务，合作范围将覆盖双方在全球的子公司。此次深化合作，TÜV莱茵和宁德时代将借助在各自领域的优势和经验实现互利共赢。

薛勒表示：“宁德时代在德国投资了首个海外工厂，建成后将成为德国最大的锂电池工厂。TÜV莱茵很荣幸能与宁德时代合作。作为国际领先的技术服务提供商，TÜV莱茵自1872年成立以来，一直致力于提升产品、体系及流程的安全与性能。TÜV莱茵将全力支持宁德时代加快拓展海外市场，使宁德时代的技术优势顺利与德国的汽车文化深度融合。”他同时表示，TÜV莱茵与宁德时代有着良好的合作基础，期待双方未来有更多深入合作的机会。

电池是电动汽车的关键，电动汽车更代表德国能量转移的重要支柱。2019年德国市场上有近40款电动汽车或混能汽车，三大汽车品牌更计划现在至2025年之前各推出25至30款电动汽车型号。预计德国汽车企业对电池的将持续需求增加。

作为全球领先的锂离子动力电池和储能电池研发制造公司，宁德时代专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。德国工厂的设立将助力宁德时代在全球视野下进一步深化协作，优化资源，升级汽车产业服务。这是宁德时代自身发展与中国品牌挺进海外市场的新进程，未来势必会带动检测认证、生产线安全管理、风险管控有更大的需求，TÜV莱茵将迎来新的合作发展机遇 。

关于德国莱茵TÜV集团：

德国莱茵TÜV集团作为国际知名的独立第三方检验，检测和认证机构，拥有近150年的经验，在全球五大洲56个国家设有500家分支机构，全球员工数超过20,000。 员工已超过4,000人，服务范围涵盖工业服务，交通服务，零部件检测，电力电子技术服务，工业机器人，太阳能服务，通讯产品检测，消费品检测，人体工学评估，轨道系统安全，绿色产品认证， TÜV莱茵向来以严谨替代的测试认证服务著称，从公正独立的角度提供适当的专业评估，为当地企业提供符合安全性，质量以及 环保的一站式解决方案。 www.tuv.com