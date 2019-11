ExxonMobil, in samenwerking met Albemarle, creëert het Galexia™-platform, een transformatieve suite van hydroprocessing-katalysatoren en -diensten

Grow with the Galexia™ hydroprocessing platform (Graphic: Business Wire)

Grow with the Galexia™ hydroprocessing platform (Graphic: Business Wire)

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC en Albemarle Corporation kondigden vandaag een transformatieve suite van hydroprocessing-katalysatoren en -diensten voor de raffinage-industrie aan: het Galexia™-platform. Het platform maakt een verbeterde manier van zakendoen mogelijk, en zorgt ervoor dat de vereisten van de klant in elke fase van de waardeketen beter worden aangepakt.

“Raffinaderijen eisen niet alleen superieure producten, maar betere mogelijkheden om waarde te creëren en hun activiteiten te optimaliseren,” aldus Dan Moore, President ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC. “Met behulp van de unieke, uitgebreide oplossingen-suite in het Galexia-platform, richten we ons op het faciliteren van onze klanten om een hoger productiviteitsniveau te bereiken in een omgeving die steeds concurrerender wordt.”

Door op een unieke manier gebruik te maken van de technische ervaring, operationele kennis van raffinaderijen en het succes van beide bedrijven, verkrijgen gebruikers toegang tot geavanceerde hydroprocessing-katalysatoren en onze uitgebreide ervaring op het gebied van belastingoptimalisatie van de katalysator. Het Galexia-platform biedt meer dan de traditionele producten om raffinaderijen te helpen hun prestaties en efficiëntie te optimaliseren door activiteiten te analyseren en mogelijkheden te identificeren zodat extra waarde uit de fabriek verkregen kan worden.

“Het Galexia-platform zal geweldige waarde genereren nu we de jarenlang ervaring op het gebied van katalysatorontwikkeling en toepassingskennis combineren met de unieke operationele ervaring op het gebied van raffinaderijen,” aldus Raphael Crawford, President van Albemarle Catalysts. “We zijn er klaar voor om met onze klanten samen te werken om te profiteren van het volledige potentieel van de katalysator-activiteit.”

De samenwerking tussen ExxonMobil en Albemarle bouwt voort op en versterkt hun langdurige relatie in gespecialiseerde hydroprocessing. Als gevolg hiervan zullen klanten profiteren van toegang tot gecombineerde oplossingen voor voorbehandeling en wasverwijdering. Zij zullen profiteren van enkele partner die zowel ervaring heeft als eigenaar/exploitant van een raffinaderij als gebruiker van katalysators.

Samen hebben de twee bedrijven de Celestia- en Nebula-katalysatoren ontwikkeld en gecommercialiseerd. Deze katalysatoren verbeteren wereldwijd de prestaties en winstmarges van zowel hydrocrackers als de eenheden voor destillaat-hydroprocessing. Albemarle’s STAX®-technologie kan combinaties van Nebula-, Celestia- en MIDW™-katalysatoren optimaliseren, toont ongeëvenaarde prestaties onder de meest uitdagende procesomstandigheden - waardoor waarde ontgrendeld wordt die verder gaat dan de hydroprocessing-unit. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door ExxonMobil’s operationele kennis.

Over ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC

ExxonMobil’s geavanceerde bedrijfseigen katalysatoren en bevoorrechte procestechnologieën helpen raffinaderijen en petrochemische fabrikanten om hun capaciteit te vergroten, kosten te verlagen, marges te verbeteren, uitstoot te verminderen en veilige, betrouwbare en efficiënte voorzieningen te exploiteren. Bent u er klaar voor om betere resultaten te realiseren voor al uw raffinage-, gas- en chemische behoeften? Ga naar www.catalysts-licensing.com.

Over ExxonMobil

ExxonMobil, het grootste beursgenoteerde internationale energiebedrijf, gebruikt technologie en innovatie om te helpen bij het voldoen aan de groeiende energiebehoeften van de wereld. ExxonMobil heeft een brancheleidende voorraad bronnen, is een van de grootste raffinadeurs en handelaren van aardolieproducten en haar chemisch bedrijf is een van de grootste ter wereld. Ga voor meer informatie over ExxonMobil naar www.exxonmobil.com of volg ons op Twitter www.twitter.com/exxonmobil.

Opmerking voor de redacteurs:

De termen ‘wij’, ‘onze’ ‘ExxonMobil Chemical’ of ‘ExxonMobil’ worden gemakshalve gebruikt, en kunnen refereren aan een of meerdere onderdelen van de ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation, of aan gelieerde ondernemingen die zij direct of indirect onder hun beheer hebben.”

Over Albemarle

Albemarle Corporation, met het hoofdkantoor in Charlotte, NC, is een wereldwijd gespecialiseerd chemiebedrijf met toonaangevende posities in lithium-, broom- en raffinagekatalysatoren. Wij versterken het potentieel van bedrijven in een groot aantal van 's werelds grootste en meest kritieke industrieën, van energie en communicatie tot transport en elektronica. Door met onze klanten samen te werken, ontwikkelen we op maat gemaakte oplossingen met toegevoegde waarde, waardoor de klant een betere concurrentiepositie verkrijgt. Onze oplossingen combineren de beste technologie en ingrediënten met de kennis en knowhow van ons zeer ervaren en getalenteerde team van operators, wetenschappers en ingenieurs.

Het ontdekken en implementeren van nieuwe en betere op prestaties gebaseerde duurzame oplossingen is wat ons motiveert. We denken verder dan de normale bedrijfsvoering om innovatie te promoten waardoor er een blijvende waarde gecreëerd wordt. Albemarle heeft ongeveer 5.400 personen in dienst en bedient klanten in ongeveer 100 landen. We plaatsen regelmatig informatie op www.albemarle.com, inclusief meldingen over evenementen, nieuws, financiële prestaties, beleggerspresentaties en webcasts, non-GAAP-reconciliaties, SEC-deponeringen en andere informatie over het bedrijf, onze bedrijfsonderdelen en de markten die we bedienen.

Waarschuwing: Een deel van de informatie en de verklaringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, opgenomen in dit bericht en die geen historische feiten zijn, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De werkelijke toekomstige resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de weergegeven standpunten. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de vooruitzichten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in een toekomstgerichte verklaring omvatten, zonder beperkingen: veranderingen in economische en zakelijke omstandigheden; ongunstige veranderingen in liquiditeit of financiële of operationele prestaties; veranderingen in de energievraag, energievoorziening, of de vraag naar onze producten, of de eindgebruikersmarkten waar onze producten worden verkocht, en andere factoren die van tijd tot tijd in de rapporten, inclusief de ‘Risicofactoren’-rapporten beschreven worden en die door Albemarle en/of ExxonMobil via het jaarverslag van elk bedrijf op formulier 10-K en de kwartaalverslagen op formulier 10-Q bij de SEC worden gedeponeerd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van dit persbericht. Wij aanvaarden geen verplichting om eventuele herzieningen van toekomstgerichte verklaringen te verstrekken wanneer de omstandigheden zich hebben veranderd, tenzij dit wordt vereist door toepasselijke effecten- en andere wetgeving.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.