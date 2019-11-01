FLIR Systems與Veoneer合作協助全球主要汽車製造商生產首款配備熱感測器的自動駕駛汽車

該汽車製造商將成為業界多家首批採用熱感測技術來改善自動駕駛汽車安全性的公司之一

FLIR Systems的熱影像感測器已被一級汽車供應商Veoneer選中，用於後者與全球頂級汽車製造商簽訂的自動駕駛汽車生產合約。（照片：美國商業資訊）

維吉尼亞州阿靈頓--()--(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)今日宣佈，其以Boson®為基礎的熱感測技術已被一級汽車供應商Veoneer選中，用於其與全球頂級汽車製造商簽訂的第四級自動駕駛汽車(AV)生產合約，計畫於2021年推出。

Veoneer系統將成為業界首款搭載多個熱感測相機的系統，這些相機兼具窄視野和寬視野能力，可加強自動駕駛車輛的安全性。熱感測相機在其他感測器技術受到挑戰的駕駛狀況中表現優異，包括低能見度和高對比情況，例如：夜間、陰暗、黃昏或日出；面對直射的陽光或車頭燈閃光時；以及在惡劣的天氣狀況下，包括霧及煙等環境狀況。與分析功能結合使用時，熱感測相機可協助偵測和分類各種常見的路面物體，尤其擅於偵測人和其他生物，這些都是自動駕駛汽車最想避讓的物體。

熱感測器在夜間能夠看得比車頭燈遠四倍，因此可以偵測到一切物體散發的熱量。這種「無形」的優勢為現有的自動駕駛車輛感測器套件提供更多的資料，以改善可靠性和冗餘性，進而有助於做出更明智的決定。

FLIR Systems工業事業部總裁Frank Pennisi表示：「隨著汽車工業在建造安全的自動駕駛車輛方面面臨巨大的技術挑戰，需要採用熱感測等尖端感測技術來拯救生命，並在所有狀況下提供更強大的狀況認知。FLIR的汽車認證熱感測機芯是Veoneer熱感應相機和系統的重要組成部分，到目前為止，這些相機和系統已在數十萬輛轎車中證實成效。此次選擇顯示熱感測技術在自動駕駛應用中的價值，將為其他汽車製造商的未來採用奠定基礎。」

FLIR熱感測機芯也是Veoneer計畫於明年推出的第四代熱感測系統的一部分。憑藉在汽車業累積的十餘載經驗，FLIR一直是Veoneer的重要合作夥伴，為通用汽車(General Motors)、福斯汽車(Volkswagen)、奧迪(Audi)、標緻(Peugeot)、BMW和賓士(Mercedes-Benz)的車輛提供駕駛預警系統。這份最新合約代表FLIR及其熱感測技術造福自動駕駛或無人駕駛車輛的新階段。

如欲瞭解詳情，敬請造訪www.flir.com/safercars

關於FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems創立於1978年，是世界一流的工業科技公司，專注於國防、工業和商業應用的智慧感測解決方案。FLIR Systems的願景是成為「世界的第六感」，創造出能幫助專業人士做出更明智決定的科技以拯救生命和生活。查詢詳情，請造訪www.flir.com或關注@flir

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