FLIR Systems携手Veoneer助力全球领先汽车制造商生产首款配备热传感器的自动驾驶汽车

FLIR Systems的热成像传感器已被一级汽车供应商Veoneer选中，用于后者与全球顶级汽车制造商签订的自动驾驶汽车生产合同。（照片：美国商业资讯）

FLIR Systems的热成像传感器已被一级汽车供应商Veoneer选中，用于后者与全球顶级汽车制造商签订的自动驾驶汽车生产合同。（照片：美国商业资讯）

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)今日宣布，其基于Boson®的热传感技术已被一级汽车供应商Veoneer选中，用于其与全球顶级汽车制造商签订的四级自动驾驶汽车(AV)生产合同，计划于2021年推出。

Veoneer系统将成为业内首款搭载多个热传感摄像头的系统，这些摄像头提供窄视角和宽视角功能，可增强自动驾驶车辆的安全性。热传感摄像头在其他传感器技术受到挑战的驾驶状况中表现卓著，包括低可见度和高对比度环境条件，例如：夜间、阴暗、黄昏或日出；面对直射的阳光或前灯闪光时；以及在恶劣的天气条件下，包括雾天及烟雾等环境条件。与分析功能结合使用时，热传感摄像头可助力检测和分类各种常见的路面物体，尤其擅于检测人和其他生物，这些都是自动驾驶汽车最想避让的目标对象。

热传感器在夜间能够看得比前灯远四倍，因此可以检测到一切物体散发的热量。这种“无形”的优势为现有的自动驾驶车辆传感器套件提供更多的数据，以提高可靠性和冗余性，进而有助于做出更明智的决定。

FLIR Systems工业事业部总裁Frank Pennisi表示：“随着汽车工业在建造安全的自动驾驶车辆方面面临巨大的技术挑战，需要采用热传感等尖端传感技术来拯救生命，并在所有环境条件下增强态势感知。FLIR的汽车认证热传感机芯是Veoneer热感应摄像头和系统的重要组成部分，到目前为止，这些摄像头和系统已在数十万辆乘用车中取得了切实成效。此次选择彰显热传感技术在自动驾驶应用中的价值，将为其他汽车制造商的未来采用奠定基础。”

FLIR热传感机芯也是Veoneer计划于明年推出的第四代热传感系统的一部分。凭借在汽车业积累的十余载经验，FLIR一直是Veoneer的重要合作伙伴，为通用汽车(General Motors)、大众汽车(Volkswagen)、奥迪(Audi)、标致(Peugeot)、宝马(BMW)和梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)的车辆提供驾驶预警系统。这份最新的合同代表FLIR及其热传感技术造福自动驾驶或无人驾驶车辆的新阶段。

如需了解详情，敬请访问www.flir.com/safercars。

关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防、工业和商业应用的智能传感解决方案的工业技术公司。FLIR Systems的愿景是成为“世界第六感”，创造出能帮助专业人士做出更明智决定的技术以挽救生命和生活。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir。

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