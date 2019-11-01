FLIR Systems携手Veoneer助力全球领先汽车制造商生产首款配备热传感器的自动驾驶汽车

该汽车制造商将成为业内多家首批采用热感应技术来提高自动驾驶汽车安全性的公司之一

FLIR Systems的热成像传感器已被一级汽车供应商Veoneer选中，用于后者与全球顶级汽车制造商签订的自动驾驶汽车生产合同。（照片：美国商业资讯）

弗吉尼亚州阿灵顿--()--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)今日宣布，其基于Boson®的热传感技术已被一级汽车供应商Veoneer选中，用于其与全球顶级汽车制造商签订的四级自动驾驶汽车(AV)生产合同，计划于2021年推出。

Veoneer系统将成为业内首款搭载多个热传感摄像头的系统，这些摄像头提供窄视角和宽视角功能，可增强自动驾驶车辆的安全性。热传感摄像头在其他传感器技术受到挑战的驾驶状况中表现卓著，包括低可见度和高对比度环境条件，例如：夜间、阴暗、黄昏或日出；面对直射的阳光或前灯闪光时；以及在恶劣的天气条件下，包括雾天及烟雾等环境条件。与分析功能结合使用时，热传感摄像头可助力检测和分类各种常见的路面物体，尤其擅于检测人和其他生物，这些都是自动驾驶汽车最想避让的目标对象。

热传感器在夜间能够看得比前灯远四倍，因此可以检测到一切物体散发的热量。这种“无形”的优势为现有的自动驾驶车辆传感器套件提供更多的数据，以提高可靠性和冗余性，进而有助于做出更明智的决定。

FLIR Systems工业事业部总裁Frank Pennisi表示：“随着汽车工业在建造安全的自动驾驶车辆方面面临巨大的技术挑战，需要采用热传感等尖端传感技术来拯救生命，并在所有环境条件下增强态势感知。FLIR的汽车认证热传感机芯是Veoneer热感应摄像头和系统的重要组成部分，到目前为止，这些摄像头和系统已在数十万辆乘用车中取得了切实成效。此次选择彰显热传感技术在自动驾驶应用中的价值，将为其他汽车制造商的未来采用奠定基础。”

FLIR热传感机芯也是Veoneer计划于明年推出的第四代热传感系统的一部分。凭借在汽车业积累的十余载经验，FLIR一直是Veoneer的重要合作伙伴，为通用汽车(General Motors)、大众汽车(Volkswagen)、奥迪(Audi)、标致(Peugeot)、宝马(BMW)和梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)的车辆提供驾驶预警系统。这份最新的合同代表FLIR及其热传感技术造福自动驾驶或无人驾驶车辆的新阶段。

如需了解详情，敬请访问www.flir.com/safercars

关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防、工业和商业应用的智能传感解决方案的工业技术公司。FLIR Systems的愿景是成为“世界第六感”，创造出能帮助专业人士做出更明智决定的技术以挽救生命和生活。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir

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