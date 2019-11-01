雅富顿位于筑波的日本研发中心完成数百万美元的扩建工程

日本筑波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--润滑油和燃油添加剂市场的全球领导者雅富顿化学公司(Afton Chemical Corporation)宣布其位于筑波的日本研发中心已完成扩建。筑波市议员Jon Heese先生与雅富顿化学公司总裁Regina A. Harm女士, 雅富顿化学公司亚太区副总裁 Sean Spencer共同为日本研发中心揭幕。

这项投资提供了对分析和机械实验室的扩充，可提高针对润滑油添加剂的测试能力，包括对变速箱油、齿轮润滑油、乘用车、摩托车的的发动机油，商用和非道路机械用油品添加剂以及工业液压油的标准化测试和定制测试。扩建后的设施将为客户提供增强的技术服务，例如样品混合、物理/化学分析和性能测试，这些技术服务符合国际和日本特有的测试方法，例如ASTM、JIS、JPI、JASO和JCMAS。

雅富顿化学公司总裁Regina A. Harm女士表示：“我们致力于将‘倾情创造，解决之道’(Passion for Solutions®)的理念带到日本和亚太地区，帮助我们的客户实现其产品的差异化，以满足当地市场的需求。扩大后的日本技术中心将提供综合的技术支持和性能测试服务，这将进一步增强我们为亚洲客户提供快速有效解决方案的能力，并为日本重大OEM项目提供个性化的‘定制’(Made For)解决方案。”

雅富顿亚太副总裁Sean Spencer先生表示：“雅富顿日本处于一个独特的市场，它面对与众不同的需求和挑战。‘定制’ (Made For)战略的基础是着眼于理解每个市场的动态，并确保我们从产品和服务的角度开发正确的解决方案。我们持续不断地跟踪影响市场的本地和全球趋势，并与客户合作开发超越行业标准的创新添加剂解决方案。”

日本技术中心的功能扩展及其综合技术支持将增强我们的能力，以帮助客户：

执行符合OEM、行业标准和规范的验证测试

开发专注于亚太地区需求的雅富顿专有测试

支持并迅速满足客户差异化的产品性能要求

由于日本政府最近宣布，汽车平均燃油经济性标准到2030年将进一步降低32%，这让日本汽车制造商将不得不更多地销售电动和混合动力汽车。研发组负责人Togawa Takayuki表示：“电动汽车和混合动力汽车都配备了无级变速箱(CVT)等传动装置、一档自动变速箱油(ATF)以及齿轮和轴承，以将扭矩传递至车轮并提供辅助。超低粘度机油是降低燃油经济性的解决方案之一。雅富顿正与全球主要OEM积极合作，以开发电动/混合动力汽车的技术以及满足其对润滑油的需求。雅富顿已做好准备，并将拥有最先进的添加剂来满足这些新的要求。我们的添加剂将继续帮助汽车行业减少排放，改善燃油经济性，并延长流体和设备的使用寿命。”

日本技术中心先进的化学和机械实验室采用精益工艺进行操作，其测试运行完全符合ISO 9001/14001安全、环境和质量标准。这座先进的实验室拥有一支由研发经理、配方设计师、技术员、技工和行政人员组成的17人团队，员工人数相比过去十年翻了一番。

雅富顿在美国、中国、印度、日本和英国拥有广泛的研发和测试设施网络。在这些设施进行的测试可以确保产品达到或超越OEM和行业规范的最新性能要求。雅富顿还开发了专有测试，并设计了现场试验，以提供令人信服的性能数据证明，帮助客户的产品在市场上脱颖而出。

关于雅富顿化学公司：

雅富顿化学公司(Afton Chemical Corporation)是NewMarket Corporation (NYSE: NEU)旗下公司之一。雅富顿化学公司通过其配方产品、工程和营销专长帮助客户开发和销售可以减少排放、提高燃料经济性、延长机器寿命、提高架乘操作满意度并降低车辆和设备总运行成本的燃油和润滑剂。雅富顿化学公司开发并销售一系列独特的适用于汽油和柴油燃料、传动液、机油和工业润滑油的添加剂。雅富顿化学公司通过位于亚太、欧洲/中东/非洲及印度、拉丁美洲和北美洲的地区总部为其全球运营部门提供支持。雅富顿化学公司总部位于弗吉尼亚州里士满。更多信息，请访问www.aftonchemical.com。

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