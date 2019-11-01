Andersen Global擴展中美洲業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與中美洲律師事務所Central Law簽署協定，將該組織在中美洲的業務擴展至六個國家的另外八個營業地點。這六個國家包括：哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和巴拿馬。

Central Law成立於2003年，由管理合夥人Rafael Quirós Bustamante領導，現已擴大至包括70多名法律專業人員。該事務所在銀行和金融、民法、商法、公司法、移民、勞動和就業、購併、仲裁、訴訟、海事和稅務等領域提供全面法律諮詢。

Rafael表示：「我們團隊的價值觀、道德觀、承諾、專業化、團隊合作、社會責任和國際品質，已使我們成為中美洲地區客戶的主要策略性合作夥伴。我們對與Andersen Global的合作感到興奮，並相信，將一家全球性公司的優勢和資源帶給我們的客戶，我們能夠共同努力，以擴大我們的全球業務版圖並提高我們的服務品質。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「隨著我們在中美洲擴展業務，Central Law將提供廣泛的區域業務版圖和綜效作用。Rafael及其團隊展示了最高的專業標準，我相信雙方能夠共同努力，在這個重要地區擴展本集團的平臺和能力，並將其與我們的全球策略相整合。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過159個據點和4,500多名專業人員。

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